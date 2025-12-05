  • Články
Bratislava

SaS: V energopomoci sú diery, dostať ju môže aj podnikateľ s investičnými bytmi

  • DNES - 13:39
  • Bratislava
SaS: V energopomoci sú diery, dostať ju môže aj podnikateľ s investičnými bytmi

SaS upozorňuje, že energopomoc môže dostať aj podnikateľ, ktorý si vypláca iba minimálnu mzdu a má aj niekoľko investičných bytov.

Energopomoc pre domácnosti ohlásená v stredu (5. 12.) ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) má nedostatky. Bez príspevku štátu na energie môže zostať napríklad dôchodca, ktorý u ktorého majú trvalý pobyt jeho deti pracujúce a žijúce v Bratislave, na druhej strane ho môže dostať podnikateľ, ktorý si vypláca iba minimálnu mzdu a má aj niekoľko investičných bytov. V piatok na to na tlačovej konferencii upozornila opozičná strana SaS.

„Majiteľ firemného investičného bytu, ktorý si uplatnil na tento byt odpočet DPH, vlastní niekoľko takýchto bytov, vypláca si minimálnu odmenu konateľa, splní na byte, kde má nahlásený trvalý byt, podmienky pre energopomoc a automaticky túto energopomoc dostane na všetky ostatné byty,“ upozornil poslanec za SaS Karol Galek. „No a na druhej strane je tu dôchodca z Oravy, u ktorého majú nahlásený pobyt aj jeho deti,“ uviedol Galek. V niektorých prípadoch môže suma príjmov presiahnuť stanovenú sumu a tento dôchodca na energopomoc nedosiahne.

Problémom podľa Galeka je, že ľudia nemali čas sa pripraviť a v takýchto prípadoch si trvalý pobyt prepísať na novú adresu. Poslanec vyzval ministerku Sakovú, aby zabezpečila systém, ktorý dokáže reagovať na zmeny v prípade, ak si napríklad členovia domácnosti zmenia trvalý pobyt. „V opačnom prípade sme pripravení túto diskrimináciu, a to v záujme ľudí, v záujme slovenských domácností, ktorí túto pomoc reálne potrebujú, riešiť na Ústavnom súde,“ dodal Galek.

Nedostatky v energopomoci kritizovalo aj Hnutie Slovensko. Jeho predseda Igor Matovič poukázal na vrstvu najbohatších, ktorí nemajú pracovný pomer, ale zarábajú cez dividendy. Tie sa totiž v súčasnosti do výpočtov na oprávnenosť energopomoci nerátajú. Podľa ministerstva hospodárstva tieto príjmy budú brané do úvahy až od budúceho roka.

Ďalšou skupinou ľudí s nadštandardným príjmom, ktorí energopomoc môžu dostať, sú podľa Hnutia Slovensko politici. Veľkú časť ich príjmov totiž tvoria paušálne náhrady, ktoré podľa aktuálnych pravidiel do posudzovania nespadajú.

Zdroj: Info.sk, TASR
