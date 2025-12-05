SaS: V zákone o zmene ÚOO na nový úrad ostali napriek návrhu Hlasu problémy
Hoci Hlas-SD predložil k zákonu na vznik nového úradu po Úrade na ochranu oznamovateľov (ÚOO) pozmeňujúci návrh, stále v ňom ostávajú problematické časti. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS).
Poslanci Hlasu-SD predložili zmenu, ktorou sa má nový zákon zosúladiť s európskou smernicou. Kolíková pripomenula, že návrh zákona aj naďalej cieli na výmenu vedenia úradu a predsedu by mal vybrať predseda NR SR. Takisto podľa nej v zákone stále ostáva možnosť preskúmavania ochrany oznamovateľov, ktorí dostali chránený status. Nemyslí si, že sa odstránili obavy Európskej komisie.
„Nepovedali ani slovo k dôvodom, iba to, že to súvisí s obavami Európskej komisie. Veľa toxických vecí z návrhu zákona odišlo. Lenže keďže návrh zákona je viac-menej celý toxický, mnohé tam ešte ostalo. Stále sú tam dva kľúčové problémy,“ uviedla Kolíková na piatkovej tlačovej konferencii v reakcii na pozmeňujúci návrh Hlasu-SD. Zmena vedenia úradu ide podľa nej proti kľúčovej zásade, aby bol úrad nezávislý a aby mali voči nemu oznamovatelia dôveru. Je to podľa SaS v rozpore aj s európskym právom. „Stále tam ešte ostal problém s tým, že je možné preskúmavať ochranu tých oznamovateľov, ktorí už status dostali,“ povedala Kolíková o ďalšom probléme navrhovanej legislatívy. Nie je podľa nej pravdou, že by sa v tejto časti nový zákon dostal do pôvodného znenia legislatívy, ktorá upravovala fungovanie ÚOO. Už teraz podľa nej platí, že poskytnutie ochrany je možné preskúmať.
Pozmeňujúci návrh predložil poslanec Hlasu-SD Richard Eliáš (Hlas-SD) vo štvrtok (4. 12.). Vypustila by sa podľa neho podmienka „súvisu oznámenia so závažnou protispoločenskou činnosťou osoby, s ktorou je alebo bol oznamovateľ v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu pri poskytnutí ochrany.“ Takisto by sa z návrhu zákona mala vypustiť možnosť zamestnávateľa „žiadať nadriadeného prokurátora o preskúmanie opodstatnenosti trvania ochrany poskytnutej v rámci trestného konania, ako aj možnosť zamestnávateľa žiadať nadriadený správny orgán o preskúmanie opodstatnenosti trvania ochrany poskytnutej v rámci konania o správnom delikte“.
O návrhu zákona poslanci rokujú už druhý týždeň. Preberajú ho v skrátenom legislatívnom konaní. V rámci druhého čítania sa písomne do rozpravy prihlásilo vyše 40 rečníkov. Aj piatkové rokovanie zatiaľ venujú len tomuto zákonu.
