  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 5.12.2025Meniny má Oto
Bratislava

SaS: V zákone o zmene ÚOO na nový úrad ostali napriek návrhu Hlasu problémy

  • DNES - 12:51
  • Bratislava
SaS: V zákone o zmene ÚOO na nový úrad ostali napriek návrhu Hlasu problémy

Hoci Hlas-SD predložil k zákonu na vznik nového úradu po Úrade na ochranu oznamovateľov (ÚOO) pozmeňujúci návrh, stále v ňom ostávajú problematické časti. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS).

Poslanci Hlasu-SD predložili zmenu, ktorou sa má nový zákon zosúladiť s európskou smernicou. Kolíková pripomenula, že návrh zákona aj naďalej cieli na výmenu vedenia úradu a predsedu by mal vybrať predseda NR SR. Takisto podľa nej v zákone stále ostáva možnosť preskúmavania ochrany oznamovateľov, ktorí dostali chránený status. Nemyslí si, že sa odstránili obavy Európskej komisie.

Nepovedali ani slovo k dôvodom, iba to, že to súvisí s obavami Európskej komisie. Veľa toxických vecí z návrhu zákona odišlo. Lenže keďže návrh zákona je viac-menej celý toxický, mnohé tam ešte ostalo. Stále sú tam dva kľúčové problémy,“ uviedla Kolíková na piatkovej tlačovej konferencii v reakcii na pozmeňujúci návrh Hlasu-SD. Zmena vedenia úradu ide podľa nej proti kľúčovej zásade, aby bol úrad nezávislý a aby mali voči nemu oznamovatelia dôveru. Je to podľa SaS v rozpore aj s európskym právom. „Stále tam ešte ostal problém s tým, že je možné preskúmavať ochranu tých oznamovateľov, ktorí už status dostali,“ povedala Kolíková o ďalšom probléme navrhovanej legislatívy. Nie je podľa nej pravdou, že by sa v tejto časti nový zákon dostal do pôvodného znenia legislatívy, ktorá upravovala fungovanie ÚOO. Už teraz podľa nej platí, že poskytnutie ochrany je možné preskúmať.

Pozmeňujúci návrh predložil poslanec Hlasu-SD Richard Eliáš (Hlas-SD) vo štvrtok (4. 12.). Vypustila by sa podľa neho podmienka „súvisu oznámenia so závažnou protispoločenskou činnosťou osoby, s ktorou je alebo bol oznamovateľ v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu pri poskytnutí ochrany.“ Takisto by sa z návrhu zákona mala vypustiť možnosť zamestnávateľa „žiadať nadriadeného prokurátora o preskúmanie opodstatnenosti trvania ochrany poskytnutej v rámci trestného konania, ako aj možnosť zamestnávateľa žiadať nadriadený správny orgán o preskúmanie opodstatnenosti trvania ochrany poskytnutej v rámci konania o správnom delikte“.

O návrhu zákona poslanci rokujú už druhý týždeň. Preberajú ho v skrátenom legislatívnom konaní. V rámci druhého čítania sa písomne do rozpravy prihlásilo vyše 40 rečníkov. Aj piatkové rokovanie zatiaľ venujú len tomuto zákonu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Gašpar zváži, či návrh Hlasu neneguje zmysel zmien ochrany oznamovateľov

Gašpar zváži, či návrh Hlasu neneguje zmysel zmien ochrany oznamovateľov

DNES - 13:48Domáce

Tibor Gašpar zváži i podanie vlastného pozmeňujúceho návrhu.

PS iniciuje kontrolu na SIS, poslankyni prišiel list príslušníkov

PS iniciuje kontrolu na SIS, poslankyni prišiel list príslušníkov

DNES - 12:47Domáce

Poslanci Národnej rady SR opozičného PS zaradení v Osobitnom kontrolnom výbore NR SR na kontrolu činnosti SIS iniciujú kontrolu v tajnej službe.

Takáč: Legislatíva týkajúca sa chovu spoločenských zvierat sa v SR sprísni

Takáč: Legislatíva týkajúca sa chovu spoločenských zvierat sa v SR sprísni

DNES - 12:28Domáce

Legislatíva týkajúca sa chovu spoločenských zvierat, najmä tzv. množiarní psov, sa v SR sprísni, do parlamentu by sa mal návrh dostať asi na jar 2026.

Útok v ubytovni: 33-ročného muža bodli do krku

Útok v ubytovni: 33-ročného muža bodli do krku

DNES - 11:21Domáce

Napadnutý muž aj útočník mali pochádzať z Ukrajiny.

Vosveteit.sk
Veľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefónVeľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefón
AKTUÁLNE: Deje sa to znova, používatelia hlásia masívne výpadky internetu po celom svete. Poznáme dôvodAKTUÁLNE: Deje sa to znova, používatelia hlásia masívne výpadky internetu po celom svete. Poznáme dôvod
Ruská superzbraň sa zrútila pár sekúnd po štarte. Toto fiasko odhaľuje slabinu, ktorú Moskva nechce priznaťRuská superzbraň sa zrútila pár sekúnd po štarte. Toto fiasko odhaľuje slabinu, ktorú Moskva nechce priznať
Bankový malvér Albiriox vie napadnúť až 400 rôznych bankových a krypto aplikácií: Hackeri zaútočili globálne, toto sú varovné znakyBankový malvér Albiriox vie napadnúť až 400 rôznych bankových a krypto aplikácií: Hackeri zaútočili globálne, toto sú varovné znaky
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do AndroiduTvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí KremeľRusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
AKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používaťAKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používať
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobilVianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP