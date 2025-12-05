  • Články
Bratislava

PS iniciuje kontrolu na SIS, poslankyni prišiel list príslušníkov

  • DNES - 12:47
  • Bratislava
Poslanci Národnej rady (NR) SR opozičného PS zaradení v Osobitnom kontrolnom výbore NR SR na kontrolu činnosti SIS iniciujú kontrolu v tajnej službe. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informovala poslankyňa Zuzana Števulová (PS).

Dôvodom má byť list, ktorý jej mali poslať zamestnanci Slovenskej informačnej služby (SIS). Opisujú v ňom aktuálne fungovanie inštitúcie. Fungovanie SIS naďalej kritizuje aj opozičná SaS. Poslanec Juraj Krúpa na tlačovej konferencii vyhlásil, že bude žiadať účasť na budúcotýždňovom zasadnutí kontrolného výboru.

Títo nespokojní príslušníci SIS hovoria o tom, že po príchode Pavla Gašpara do SIS a prevzatí kompetencií riaditeľa SIS služba musela výrazne obmedziť rozpracovanie ruských spravodajských služieb. Aktívna činnosť ruských rozviedčikov na Slovensku po jeho nástupe nie je pre nás žiadnym prekvapením. Na základe jeho pokynov sme museli svoju operatívnu činnosť sústrediť na partnerské zahraničné spravodajské služby,“ opísala obsah listu Števulová.

Pripomenula nedávne medializované vyjadrenia bývalého šéfa Národného bezpečnostného analytického centra Juraja Kulika, v ktorých opisuje podobný stav.

Okrem nej je v parlamentnom kontrolnom výbore aj ďalší poslanec PS Jaroslav Spišiak. Števulová upozornila, že podľa rokovacieho poriadku stačí, ak kontrolu iniciujú dvaja poslanci výboru. V prípade, že výbor neschváli plán kontrolnej činnosti a kontrolu nevykoná, navrhnú a vykonajú ju podľa nej dvaja opoziční poslanci.

Spišiak si myslí, že verejnosť by sa týmito podozreniami mala zaoberať. Upozornil, že kontrolná činnosť výboru je aktuálne „nevykonateľná, neefektívna a v podstate žiadna“.

Členka kontrolného výboru SIS Mária Kolíková (SaS) si myslí, že tajná služba zľahčuje ruské hrozby. Nezdá sa jej byť v poriadku, že SIS dáva na jednu úroveň všetky zahraničné tajné služby a verejne s k spojeneckým tajným službám stavia rovnako ako k iným. Avizovala, že SaS by požadovala zvolať mimoriadne zasadnutie parlamentu.

Zdroj: Info.sk, TASR
