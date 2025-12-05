  • Články
Generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi končí, nahradil ho Gabriel Szabó

  • DNES - 12:40
Po dvoch desaťročiach došlo v spoločnosti Slovnaft k výmene generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva.

Na týchto funkciách skončil Oszkár Világi a od decembra ich prevzal Gabriel Szabó. Világi zostáva aktívny v rámci skupiny MOL ako člen najvyššieho výkonného výboru a ako člen predstavenstva spoločnosti MOL. Vo funkcii výkonného generálneho riaditeľa a člena predstavenstva Slovnaftu pokračuje Marek Senkovič. V piatok o tom informoval Slovnaft.

Nový generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Gabriel Szabó patrí medzi najskúsenejších manažérov Skupiny MOL. Popri výkone nových mandátov v spoločnosti Slovnaft bude pokračovať aj vo funkcii viceprezidenta Skupiny MOL pre Downstream. Szabó vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach. Do Slovnaftu nastúpil v roku 2001 a postupne prešiel viacerými riadiacimi funkciami na Slovensku aj v zahraničí.

Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou patriacou pod maďarský MOL. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je rafinéria Slovnaft, ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných látok. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc na Slovensku.

Zdroj: Info.sk, TASR
