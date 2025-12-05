  • Články
Takáč: Legislatíva týkajúca sa chovu spoločenských zvierat sa v SR sprísni

Takáč: Legislatíva týkajúca sa chovu spoločenských zvierat sa v SR sprísni

Legislatíva týkajúca sa chovu spoločenských zvierat, najmä tzv. množiarní psov, sa v SR sprísni, do parlamentu by sa mal návrh dostať asi na jar 2026.

Zakázaný by mal byť chov a množenie „nepapierových“ psov za účelom ich predaja. Oznámil to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) za účasti ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Martina Chudého.

Na základe mnohých negatívnych skúseností s majiteľmi množiarní budeme musieť prísť s úpravou viacerých legislatívnych opatrení. Budú sa musieť definovať pravidlá a podmienky pre chovné zariadenia a množiarne. Legislatíva musí úplne zakázať chov nepapierových zvierat (psov) na obchodovanie,“ spresnil.

Zaviesť by sa podľa jeho slov mal napríklad trest zákazu chovu a držby zvierat. „Doteraz neplatí, že ak je chovateľ odsúdený, že nemôže následne ďalej chovať. Krádež živého zvieraťa napríklad nie je definovaná ako trestný čin,“ priblížil.

Rozšíriť sa podľa agroministra musí okruh zvierat, ktoré budú požívať trestnoprávnu ochranu. Zavedie sa nová skutková podstata trestného činu s názvom ‚chov zvierat v nevhodných podmienkach‘. „Upraviť treba aj podmienky na šírenie reklamy živých zvierat - musí sa obmedziť reklama na inzertných portáloch,“ informoval.

Takáč pripomenul, že agrorezort spustil pred niekoľkými mesiacmi spolu so ŠVPS pilotný projekt, ktorého obsahom bola imunizácia túlavých psov proti besnote v osadách a ich kastrácia. Projekt sa realizoval najmä na území Prešovského, Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja. „Pri niektorých obciach sú osady marginalizovaného obyvateľstva, kde voľne žijú stovky až tisícky psov, čo spôsobuje obciam veľký problém,“ zdôraznil Takáč.

Druhým úspešným „veterinárnym“ projektom v agrorezorte bola podľa Takáča výzva na dotácie pre útulky, ktoré sa venujú odchytom túlavých zvierat. „Tento rok sme historicky prvýkrát vyčlenili na tento účel 100.000 eur, ktoré sa poskytli 11 úspešným žiadateľom. Prostriedky by mali byť vyplatené do konca roka 2025,“ dodal agrominister.

Podľa Chudého slov sa v pilotnom projekte bude pokračovať aj v budúcom roku. „Prejde sa z pilotnej fázy do normálnej, je to dlhodobejší proces. Zvieratá, ktoré boli začipované, zaočkované, musia byť opäť skontrolované, v akom sú stave. Projekt má efekt, je do neho zapojených veľa zložiek štátu (ŠVPS, polícia, obce, hasiči,...), rozšíri sa aj na ďalšie kraje SR,“ doplnil Chudý.

Zdroj: Info.sk, TASR
