Putin: Rusko je pripravené pokračovať v „nepretržitých dodávkach“ palív do Indie
- DNES - 12:10
- Naí Dillí
Ruský prezident Vladimir Putin v piatok počas návštevy v Naí Dillí vyhlásil, že Rusko je pripravené pokračovať v „nepretržitých dodávkach“ palív do Indie.
Vedenie v Naí Dillí pritom čelí silnému tlaku Spojených štátov, aby India prestala nakupovať ruskú ropu, informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Rusko je spoľahlivým dodávateľom ropy, plynu, uhlia a všetkého, čo je potrebné pre rozvoj energetiky Indie,“ povedal Putin počas návštevy v Naí Dillí indickému premiérovi Naréndrovi Módímu. Dodal, že Rusko je pripravené pokračovať v dodávkach palív pre rýchlo sa rozvíjajúcu indickú ekonomiku.
Módí sa Putinovi poďakoval za „neochvejný záväzok voči Indii“ a uviedol, že energetická bezpečnosť je „silným a dôležitým pilierom“ indicko-ruského partnerstva. Priamo o rope sa však nezmienil.
Premiér Módí, ktorý hovoril o Putinovi ako o svojom priateľovi, ocenil dlhodobé vzťahy medzi Naí Dillí a Moskvou. Zdôraznil, že obidve krajiny sa dohodli na programe hospodárskej spolupráce do roku 2030, ktorý má zabezpečiť diverzifikovaný, vyvážený a udržateľný obchod a investície.
Pre pokračujúce nákupy ruskej ropy americký prezident Donald Trump v auguste uvalil 50-percentné clá na väčšinu indických výrobkov. Washington tvrdil, že príjmy z predaja ropy Rusku pomáhajú financovať vojnu na Ukrajine.
