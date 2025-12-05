Útok v ubytovni: 33-ročného muža bodli do krku
Napadnutý muž aj útočník mali pochádzať z Ukrajiny.
Polícia sa zaoberá vyšetrovaním nočného incidentu v ružinovskej ubytovni v Bratislave, pri ktorom mal 29-ročný muž bodnúť nožom 33-ročného muža do oblasti krku. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk, podľa ktorého obaja muži pochádzajú z Ukrajiny.
„Vzhľadom na okolnosti incidentu, ako aj s prihliadnutím na aktuálne vykonávané potrebné úkony v rámci vyšetrovania bližšie informácie nie je možné v súčasnosti poskytnúť,“ spresnil pre TASR hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
PS iniciuje kontrolu na SIS, poslankyni prišiel list príslušníkov
Poslanci Národnej rady SR opozičného PS zaradení v Osobitnom kontrolnom výbore NR SR na kontrolu činnosti SIS iniciujú kontrolu v tajnej službe.
Takáč: Legislatíva týkajúca sa chovu spoločenských zvierat sa v SR sprísni
Legislatíva týkajúca sa chovu spoločenských zvierat, najmä tzv. množiarní psov, sa v SR sprísni, do parlamentu by sa mal návrh dostať asi na jar 2026.
Polícia varuje: Cesta ostala po škodovej udalosti neprejazdná
Polícia zasahuje na mieste škodovej udalosti, cesta zostala v úseku neprejazdná.
Lekárňam dochádzajú vakcíny proti chrípke, v niektorých už nie sú
Skladové zásoby vakcín proti chrípke v lekárňach sú už prakticky vyčerpané.