Piatok, 5.12.2025Meniny má Oto
Bratislava

Polícia varuje: Cesta ostala po škodovej udalosti neprejazdná

  • DNES - 11:11
  • Brezová pod Bradlom
Polícia zasahuje na mieste škodovej udalosti, cesta zostala v úseku neprejazdná.

Polícia aktuálne zasahuje pri škodovej udalosti, ku ktorej došlo v obci Prašník na ceste medzi Brezovou pod Bradlom a Piešťanmi. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

"Aktuálne je dopravné obmedzenie na ceste II/499 z Brezovej pod Bradlom v smere na Piešťany, v obci Prašník, z dôvodu škodovej udalosti. Daný úsek je úplne neprejazdný," uviedla polícia.

Policajná hliadka na mieste odkláňa dopravu, v tejto súvislosti žiadajú vodičov o rešpektovanie pokynov polície.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZTN
