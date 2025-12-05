Polícia varuje: Cesta ostala po škodovej udalosti neprejazdná
Polícia zasahuje na mieste škodovej udalosti, cesta zostala v úseku neprejazdná.
Polícia aktuálne zasahuje pri škodovej udalosti, ku ktorej došlo v obci Prašník na ceste medzi Brezovou pod Bradlom a Piešťanmi. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
"Aktuálne je dopravné obmedzenie na ceste II/499 z Brezovej pod Bradlom v smere na Piešťany, v obci Prašník, z dôvodu škodovej udalosti. Daný úsek je úplne neprejazdný," uviedla polícia.
Policajná hliadka na mieste odkláňa dopravu, v tejto súvislosti žiadajú vodičov o rešpektovanie pokynov polície.
PS iniciuje kontrolu na SIS, poslankyni prišiel list príslušníkov
Poslanci Národnej rady SR opozičného PS zaradení v Osobitnom kontrolnom výbore NR SR na kontrolu činnosti SIS iniciujú kontrolu v tajnej službe.
Takáč: Legislatíva týkajúca sa chovu spoločenských zvierat sa v SR sprísni
Legislatíva týkajúca sa chovu spoločenských zvierat, najmä tzv. množiarní psov, sa v SR sprísni, do parlamentu by sa mal návrh dostať asi na jar 2026.
Útok v ubytovni: 33-ročného muža bodli do krku
Napadnutý muž aj útočník mali pochádzať z Ukrajiny.
Lekárňam dochádzajú vakcíny proti chrípke, v niektorých už nie sú
Skladové zásoby vakcín proti chrípke v lekárňach sú už prakticky vyčerpané.