Lekárňam dochádzajú vakcíny proti chrípke, v niektorých už nie sú
Skladové zásoby vakcín proti chrípke v lekárňach sú už prakticky vyčerpané.
Vakcíny sa v lekárňach nachádzajú sporadicky, vo väčšine už nie sú dostupné. Nové dodávky vakcín už nie sú plánované. Vyplýva to zo stanovísk Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární (APSL) a Slovenskej lekárnickej komory (SLeK).
„V súčasnosti síce niektoré lekárne na Slovensku ešte disponujú obmedzeným množstvom vakcín, ide však celkovo len o rádovo niekoľko stoviek kusov. Ich dostupnosť je regionálne rozdielna. Ďalšie objednávky chrípkových vakcín už lekárne realizovať nemôžu, keďže sa v distribučnej sieti aktuálne nenachádzajú a nové dodávky už nie sú plánované,“ ozrejmil pre TASR hovorca APSL Peter Sedláček.
Lekárnická komora rovnako potvrdila, že vakcíny sú aktuálne dostupné len sporadicky - v jednotkách kusov v lekárňach. „Vo väčšine lekárni už nie sú dostupné, keďže tento rok je záujem o očkovanie proti chrípke vyšší ako minulé roky. Objednávky vakcín vychádzajú zo spotreby z minulých rokov,“ ozrejmila pre TASR riaditeľka Úradu SLeK Lenka Vasiľová.
