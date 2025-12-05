  • Články
Piatok, 5.12.2025
Bratislava

Lekárňam dochádzajú vakcíny proti chrípke, v niektorých už nie sú

  • DNES - 10:57
  • Bratislava
Skladové zásoby vakcín proti chrípke v lekárňach sú už prakticky vyčerpané.

Vakcíny sa v lekárňach nachádzajú sporadicky, vo väčšine už nie sú dostupné. Nové dodávky vakcín už nie sú plánované. Vyplýva to zo stanovísk Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární (APSL) a Slovenskej lekárnickej komory (SLeK).

V súčasnosti síce niektoré lekárne na Slovensku ešte disponujú obmedzeným množstvom vakcín, ide však celkovo len o rádovo niekoľko stoviek kusov. Ich dostupnosť je regionálne rozdielna. Ďalšie objednávky chrípkových vakcín už lekárne realizovať nemôžu, keďže sa v distribučnej sieti aktuálne nenachádzajú a nové dodávky už nie sú plánované,“ ozrejmil pre TASR hovorca APSL Peter Sedláček.

Lekárnická komora rovnako potvrdila, že vakcíny sú aktuálne dostupné len sporadicky - v jednotkách kusov v lekárňach. „Vo väčšine lekárni už nie sú dostupné, keďže tento rok je záujem o očkovanie proti chrípke vyšší ako minulé roky. Objednávky vakcín vychádzajú zo spotreby z minulých rokov,“ ozrejmila pre TASR riaditeľka Úradu SLeK Lenka Vasiľová.

Zdroj: Info.sk, TASR
