Bratislava

Lekári vyzvali premiéra, aby odvolal Kotlára z funkcie

  • DNES - 10:48
  • Bratislava
Lekári vyzvali premiéra, aby odvolal Kotlára z funkcie

Lekári kritizujú Kotlára za šírenie pochybností v oblasti verejného zdravia a podkopávanie dôvery v medicínu.

Lekári z iniciatívy Lekári nahlas vyzývajú premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby bezodkladne prijal kroky vedúce k odvolaniu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Splnomocnenca skritizovali za šírenie pochybností v oblasti verejného zdravia a podkopávanie dôvery v medicínu založenej na dôkazoch. TASR o tom informovala Ela Dekánková z iniciatívy.

Každý deň, počas ktorého Peter Kotlár zotrváva vo svojej funkcii, podkopáva dôveru verejnosti v medicínu založenú na dôkazoch a šíri pochybnosti v oblasti verejného zdravia. Dôsledkom je namiesto edukácie neistota pacientov a odmietanie odporúčaných preventívnych a liečebných postupov. Táto situácia môže viesť až k stratám na životoch,“ uviedli lekári.

Skritizovali Kotlárove vyjadrenia o tom, že krv ľudí očkovaných proti ochoreniu COVID-19 je nepoužiteľná. „Považujeme za nevyhnutné upozorniť, že ide o nepravdivé tvrdenie. Ide o hoax, ktorý je v priamom rozpore s vedeckým poznaním a princípmi modernej medicíny. Okrem toho krv darcov nie je možné spätne rozlíšiť podľa toho, či boli alebo neboli očkovaní,“ podotkli.

Zároveň zdôraznili, že darovanie krvi môže zachrániť až tri ľudské životy a transfúzie každoročne zachraňujú milióny životov. „Najmä u žien pri pôrodoch, detí s ťažkou anémiou a pacientov po úrazoch či operáciách,“ dodali odborníci.

Zdroj: Info.sk, TASR
