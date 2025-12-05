Nemecké stíhačky budú od soboty chrániť poľský vzdušný priestor
- DNES - 10:36
- Varšava
Nemecké stíhacie lietadlá Eurofighter Typhoon budú od soboty strážiť poľský vzdušný priestor v rámci misie NATO Air Policing.
Stroje budú umiestnené na 22. leteckej základni taktického letectva v Malborku, oznámilo v piatok poľské operačné velenie ozbrojených síl (DO RSZ) na sieti Facebook, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Ich prítomnosť posilňuje systém rýchlej reakcie a priamo zvyšuje úroveň ochrany poľského vzdušného priestoru a východného krídla Aliancie,“ píše sa vo vyhlásení velenia. Obrana vzdušného priestoru Poľska funguje v nepretržitom režime a je plne integrovaná do aliančného systému protivzdušnej obrany.
Spolu so šiestimi lietadlami zo základne Nörvenich v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko prišlo aj približne 150 vojakov Bundeswehru. „Naše nasadenie v Poľsku zdôrazňuje neochvejný záväzok Nemecka k spoločnej bezpečnosti euroatlantického priestoru,“ povedal veliteľ oddielu. Nemecké pôsobenie v Malborku je predbežne naplánované do marca 2026. Päť nemeckých stíhačiek od pôsobí od apríla aj na misii v Rumunsku.
