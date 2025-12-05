Orbán: V najbližších dňoch sa rozhodne, či sa vojna rozšíri do Európy
- DNES - 10:12
- Budapešť
Podľa Viktora Orbána sa Európa nachádza v napínavom momente.
Najbližšie dni rozhodnú o tom, či sa rusko-ukrajinská vojna priblíži, či sa rozšíri smerom k Európe, alebo či bude ukončená. Povedal to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.
„Nachádzame sa v napínavom momente. Prebiehajú rokovania medzi USA a Ruskom a ak budú úspešné, plamene vojny určite uhasia a aj ľudia v Maďarsku si budú môcť vydýchnuť,“ dodal Orbán.
Podľa jeho slov ak zvíťazí vôľa Európanov, ktorí chcú, aby vojna pokračovala a aby sa mier dosiahol na fronte, potom sa vojna môže stále viac rozširovať a hrozba vojny bude narastať. Ak Európania uspejú, úlohou Maďarska bude naďalej zostať bokom, pretože Budapešť nechce posielať peniaze Ukrajine a nechce sa ani zapájať do vojny, zdôraznil maďarský premiér.
Ak sa v Európskej únii prijme rozhodnutie obísť maďarské veto na sankcie voči ruským nákupom plynu a ropy, tak Maďarsko zažaluje Európsku komisiu, varoval Orbán. Brusel totiž zvažuje, že zákaz nákupu ruského plynu a ropy, z ktorého boli Maďarsko a Slovensko predtým oslobodené, namiesto kategórie sankcií zaradí medzi rozhodnutia v oblasti obchodnej politiky, ktoré podľa práva EÚ môžu byť prijaté väčšinovým rozhodnutím, teda bez práva veta.
„Znamená to, že obchádzajú maďarské veto, a to úplne nezákonne,“ zdôraznil premiér, ktorý tento krok označil za jasné porušenie zásad právneho štátu. „Za toto Komisiu zažalujeme, ak toto rozhodnutie prijme. Chceme sa domáhať právnej nápravy,“ podčiarkol Orbán.
Nemecké stíhačky budú od soboty chrániť poľský vzdušný priestor
Nemecké stíhacie lietadlá Eurofighter Typhoon budú od soboty strážiť poľský vzdušný priestor v rámci misie NATO Air Policing.
Ušakov: Trump a Putin by sa mohli stretnúť už v blízkej budúcnosti
Stretnutie ruského a amerického prezidenta by sa podľa Ušakova mohlo uskutočniť už v dohľadnej dobe.
Ostatky nájdené vlani v Colorade môžu patriť mužovi pôvodom zo Slovenska
Ostatky, ktoré sa našli minulý rok v ohľadnej oblasti v americkom štáte Colorado, môžu patriť mužovi pôvodom zo Slovenska.
Trump utrpel porážku: Súdna porota odmieta obžalovať jeho oponentku Jamesovú
Veľká porota v Norfolku v americkom štáte Virgínia vo štvrtok odmietla obžalovať generálnu prokurátorku štátu New York Letitiu Jamesovú, ktorá je podozrivá z z bankového podvodu a nepravdivých vyhlásení.