Ušakov: Trump a Putin by sa mohli stretnúť už v blízkej budúcnosti

  • DNES - 10:09
  • Moskva
Ušakov: Trump a Putin by sa mohli stretnúť už v blízkej budúcnosti

Stretnutie ruského a amerického prezidenta by sa podľa Ušakova mohlo uskutočniť už v dohľadnej dobe.

Ruský prezident Vladimir Putin a osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff počas ich nedávneho rokovania v Kremli diskutovali o mierovom ukončení vojny na Ukrajine na základe principiálnych dohôd, ktoré Putin dosiahol s Trumpom na ich augustovom summite na Aljaške. V piatok to podľa agentúry TASS zopakoval poradca ruského prezidenta Dmitrij Ušakov. Trump a Putin by sa podľa jeho slov mohli stretnúť už v blízkej budúcnosti, informuje TASR.

Witkoff sa v utorok v Moskve po šiestykrát tento rok stretol s Putinom. Prvýkrát bol na takomto stretnutí prítomný i Trumpov zať Jared Kushner. Ušakov po približne päťhodinovom rokovaní povedal, že strany zatiaľ nedosiahli žiaden kompromis, no zdôraznil, že niektoré body v návrhu mierového plánu sú pre Rusko neprijateľné.

Pôvodný 28-bodový americký mierový plán, ktorý sa podľa odborníkov a médií prikláňal k požiadavkám Moskvy, upravili predstavitelia USA a Ukrajiny na ich stretnutí v Ženeve.

Putinov poradca v piatok pre kanál Zvezda podľa TASS povedal, že v kľúčových rokovaniach, na ktorých sa podieľa aj šéf Kremľa, bol dosiahnutý pokrok a že Rusko je pripravené ďalej spolupracovať s USA na riešení konfliktu na Ukrajine. Poradca tiež obvinil Európu, že neustále predkladá požiadavky, ktoré sú pre Moskvu neprijateľné a neprispievajú k ukončeniu vojny.

Stretnutie ruského a amerického prezidenta by sa podľa Ušakova mohlo uskutočniť už v dohľadnej dobe, nateraz však podľa neho nie je v pláne žiadny nový telefonát medzi nimi ani ďalšie stretnutie s Witkoffom. Rusko momentálne čaká na odpoveď USA po utorňajších rozhovoroch medzi Putinom a Trumpovým vyslancom, dodal Ušakov.

Lídri USA a Ruska sa naposledy osobne stretli 15. augusta na aljašskej vojenskej základni Elmendorf–Richardson v meste Anchorage. Summit sa skončil bez dohody o prímerí na Ukrajine či konkrétnych záväzkov, no Trump aj Putin hovorili o „pokroku“.

Zdroj: Info.sk, TASR
