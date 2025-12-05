  • Články
Bratislava

V Bratislave našli telo muža, polícia hovorí o príčine úmrtia

Okolnosti úmrtia muža spresní pitva.

Na Haanovej ulici v bratislavskej Petržalke sa našlo mužské telo bez známok života. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Podľa nej sa mal na mieste nachádzať obesený 43-ročný muž.

Okolnosti smrti priblíži pitva

Polícia spresnila, že oznámenie o náleze tela prijali krátko pred 7.30 h. „Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V hodnovernosť oznámenia preverili a potvrdili, pričom podľa doterajších informácií sa mal na mieste nachádzať obesený 43-ročný muž,“ spresnila polícia.

Dodala, že vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa už policajti zaoberajú. „Presné príčiny, ako aj okolnosti smrti osoby mužského pohlavia určí až zdravotno-bezpečnostná pitva,“ poznamenala.

Zdroj: Info.sk, TASR
