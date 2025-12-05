V Bratislave našli telo muža, polícia hovorí o príčine úmrtia
Okolnosti úmrtia muža spresní pitva.
Na Haanovej ulici v bratislavskej Petržalke sa našlo mužské telo bez známok života. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Podľa nej sa mal na mieste nachádzať obesený 43-ročný muž.
Okolnosti smrti priblíži pitva
Polícia spresnila, že oznámenie o náleze tela prijali krátko pred 7.30 h. „Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V hodnovernosť oznámenia preverili a potvrdili, pričom podľa doterajších informácií sa mal na mieste nachádzať obesený 43-ročný muž,“ spresnila polícia.
Dodala, že vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa už policajti zaoberajú. „Presné príčiny, ako aj okolnosti smrti osoby mužského pohlavia určí až zdravotno-bezpečnostná pitva,“ poznamenala.
V piatok ráno platí výstraha, týka sa celého Slovenska
Ráno platia na celom území Slovenska výstrahy prvého stupňa pred hmlou.
Pozor, tomuto čaju sa vyhnite, sťahujú ho z trhu!
Obchodný reťazec upozorňuje na stiahnutie výrobku z trhu, v čaji zistili prekročené množstvo pesticídov.
Mária Kolíková kritizuje výzvu pre právnické fakulty, MS SR za výzvou stojí
Poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS) vyzýva ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby s verejnými financiami zaobchádzal transparentne.
V Nitre sa koná zhromaždenie a pochod na miesto nehody šéfa SIS
V Nitre sa vo štvrtok podvečer koná pochod na miesto augustovej nehody šéfa SIS Pavla Gašpara.