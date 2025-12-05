V piatok ráno platí výstraha, týka sa celého Slovenska
Ráno platia na celom území Slovenska výstrahy prvého stupňa pred hmlou.
Vydal ich Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s predbežnou platnosťou do 10.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
Vo viacerých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozornili, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali.
Výstrahy pred hmlou potom ďalej platia od 17.00 h až do sobotňajšieho (6. 12.) rána.
Pozor, tomuto čaju sa vyhnite, sťahujú ho z trhu!
Obchodný reťazec upozorňuje na stiahnutie výrobku z trhu, v čaji zistili prekročené množstvo pesticídov.
Mária Kolíková kritizuje výzvu pre právnické fakulty, MS SR za výzvou stojí
Poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS) vyzýva ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby s verejnými financiami zaobchádzal transparentne.
V Nitre sa koná zhromaždenie a pochod na miesto nehody šéfa SIS
V Nitre sa vo štvrtok podvečer koná pochod na miesto augustovej nehody šéfa SIS Pavla Gašpara.
Nový úrad po transformácii ÚOO nebude podľa Matoviča chrániť oznamovateľov
Nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti nebude podľa lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča chrániť oznamovateľov.