USA skrátia platnosť pracovných povolení pre migrantov
- DNES - 6:04
- Washington
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vo štvrtok oznámila ďalšie sprísnenie svojej imigračnej politiky.
Novým opatrením chce skrátiť platnosť pracovných povolení pre utečencov, žiadateľov o azyl a ďalších migrantov z pôvodných piatich rokov na 18 mesiacov. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
Podľa Úradu pre občianstvo a imigráciu (USCIS) umožní zmena častejšie kontroly cudzincov v krajine.
Denník The Wall Street Journal informoval, že úprava sa dotkne stoviek tisíc ľudí a ovplyvní aj firmy, ktoré sú na tejto pracovnej sile závislé.
DPA pripomína, že otázka migrácie je jednou z hlavných priorít Trumpovej administratívy. Podľa ministerstva vnútornej bezpečnosti opustili Spojené štáty od januárového nástupu Trumpa do funkcie prezidenta takmer dva milióny ľudí, z toho 530.000 bolo deportovaných a 1,6 milióna „krajinu opustilo dobrovoľne“.
Biely dom uviedol, že jeho cieľom je do konca roka zvýšiť počet deportácií na 600.000, dodáva DPA.
Blanár: Slovensko naďalej podporuje integráciu krajín západného Balkánu do EÚ
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vo štvrtok na stretnutí zoskupenia Priatelia západného Balkánu potvrdil podporu Slovenska eurointegračnému procesu štátov tohto regiónu.
Litva: Lídra koaličnej strany odsúdili za antisemitizmus
Lídra litovskej koaličnej strany Úsvit Nemanu (Nemuno aušra – NA) Remigijusa Žemaitaitisa vo štvrtok vo Vilniuse uznali vinným z podnecovania nenávisti voči Židom a zo zľahčovania holokaustu.
Spiegel: Macron varoval Zelenského pred zradou zo strany Spojených štátov
Francúzsky prezident varoval ukrajinského prezidenta a ďalších európskych lídrov, že Spojené štáty môžu zradiť Ukrajinu a trvať na tom, aby odovzdala časti svojho územia Rusku aj bez bezpečnostných záruk.
Petr Pavel ocenil krok Babiša, za premiéra ho vymenuje v utorok
Český prezident Petr Pavel vymenuje predsedu hnutia ANO Andreja Babiša za premiéra ČR budúci týždeň v utorok.