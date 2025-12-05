  • Články
USA skrátia platnosť pracovných povolení pre migrantov

  • DNES - 6:04
  • Washington
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vo štvrtok oznámila ďalšie sprísnenie svojej imigračnej politiky.

Novým opatrením chce skrátiť platnosť pracovných povolení pre utečencov, žiadateľov o azyl a ďalších migrantov z pôvodných piatich rokov na 18 mesiacov. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Podľa Úradu pre občianstvo a imigráciu (USCIS) umožní zmena častejšie kontroly cudzincov v krajine.

Denník The Wall Street Journal informoval, že úprava sa dotkne stoviek tisíc ľudí a ovplyvní aj firmy, ktoré sú na tejto pracovnej sile závislé.

DPA pripomína, že otázka migrácie je jednou z hlavných priorít Trumpovej administratívy. Podľa ministerstva vnútornej bezpečnosti opustili Spojené štáty od januárového nástupu Trumpa do funkcie prezidenta takmer dva milióny ľudí, z toho 530.000 bolo deportovaných a 1,6 milióna „krajinu opustilo dobrovoľne“.

Biely dom uviedol, že jeho cieľom je do konca roka zvýšiť počet deportácií na 600.000, dodáva DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
