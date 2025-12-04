Litva: Lídra koaličnej strany odsúdili za antisemitizmus
- DNES - 22:06
- Vilnius
Lídra litovskej koaličnej strany Úsvit Nemanu (Nemuno aušra – NA) Remigijusa Žemaitaitisa vo štvrtok vo Vilniuse uznali vinným z podnecovania nenávisti voči Židom a zo zľahčovania holokaustu.
Krajský súd mu uložil pokutu 5000 eur a hrozí mu strata poslaneckého mandátu, informuje TASR podľa portálu Politico a litovského verejnoprávneho vysielateľa LRT.
Podľa súdu verejné výroky poslanca „zosmiešňovali Židov, ponižovali ich a podporovali nenávisť voči židovskej komunite“. Pokuta predstavuje len zlomok sumy, ktorú žiadal prokurátor. „Ide o spolitizované rozhodnutie,“ reagoval Žemaitaitis a naznačil, že sa proti rozsudku odvolá.
Súd preskúmal viacero jeho príspevkov na sociálnych sieťach, v ktorých vinil Židov z „ničenia nášho národa“ či z „prispenia k mučeniu, deportáciám a vraždám Litovčanov“. Po tom, ako izraelské úrady 7. mája 2023 zničili palestínsku školu, napísal: „Po takýchto udalostiach sa niet čo čudovať, že vznikajú výroky ako tento: ‘Žid vyliezol po rebríku a náhodou spadol. Vezmite si, deti, palicu a zabite toho malého Žida,’“ pripomína jeden z príspevkov Politico.
Najsilnejšia strana vládnej koalície Litovská sociálnodemokratická strana (LSPD) vo štvrtkovom stanovisku zdôraznila, že akákoľvek forma antisemitizmu, nenávistných prejavov či popierania holokaustu „je pre nás neprijateľná a nezlučiteľná s našimi hodnotami“, no zároveň upozornila, že rozhodnutie súdu „ešte nie je konečné“.
Opozícia sociálnych demokratov vyzvala, aby so Žemaitaitisom prerušili spoluprácu. Líder NA sa v poslednom období dostal do pozornosti tiež pre návrh zákona, ktorý by uľahčil odvolávanie generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa LRT, čo vyvolalo kritiku verejnosti.
Vo štvrtok sa proti tomuto návrhu ohradila aj organizácia Reportéri bez hraníc (RSF), podľa ktorej je nezávislosť a budúcnosť verejnoprávnych médií v Litve ohrozená. Koalícia zároveň minulý mesiac presadila zmrazenie rozpočtu LRT na tri roky. RSF pripomenula, že strana Úsvit Nemanu je nepriateľská voči novinárom, ktorí odhaľujú jej prepojenia s Ruskom a Bieloruskom.
