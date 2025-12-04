  • Články
Petr Pavel ocenil krok Babiša, za premiéra ho vymenuje v utorok

  • DNES - 20:39
  • Praha
Český prezident Petr Pavel vymenuje predsedu hnutia ANO Andreja Babiša za premiéra ČR budúci týždeň v utorok.

Oznámil to vo štvrtok na sociálnej sieti X v reakcii na Babišove oznámenie o riešení konfliktu záujmov. Pavel ocenil, že šéf ANO dodržal ich dohodu a riešenie oznámil verejne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Oceňujem jasný a zrozumiteľný spôsob, akým Andrej Babiš splnil našu dohodu a verejne oznámil spôsob riešenia svojho konfliktu záujmov. Rozhodol som sa, že do funkcie predsedu vlády ho preto vymenujem v utorok 9. decembra o 9.00 h. Rešpektujem tým výsledky volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu (ČR) a doterajší priebeh rokovaní o vzniku koaličnej vlády,“ napísal Pavel.

Českého prezidenta ešte čaká posledné kolo neformálnych stretnutí s kandidátmi na členov budúcej Babišovej vlády za stranu Motoristi sebe. V pondelok avizoval schôdzku s Otom Klempířom, ktorý by sa mal stať ministrom kultúry, s Borisom Šťastným, ktorý by mal byť na čele nového ministerstva športu, prevencie a zdravia a ako posledný príde Filip Turek, ktorý je kandidátom na post šéfa rezortu životného prostredia. Ten chce prezidentovi vysvetliť všetky svoje kauzy, ktoré sa v posledných týždňoch v súvislosti s ním objavili v médiách. Pavel zastáva názor, že Turek by nemal byť členom vlády, ale chce si vypočuť jeho vysvetlenie.

Zdroj: Info.sk, TASR
