Petr Pavel ocenil krok Babiša, za premiéra ho vymenuje v utorok
- DNES - 20:39
- Praha
Český prezident Petr Pavel vymenuje predsedu hnutia ANO Andreja Babiša za premiéra ČR budúci týždeň v utorok.
Oznámil to vo štvrtok na sociálnej sieti X v reakcii na Babišove oznámenie o riešení konfliktu záujmov. Pavel ocenil, že šéf ANO dodržal ich dohodu a riešenie oznámil verejne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Oceňujem jasný a zrozumiteľný spôsob, akým Andrej Babiš splnil našu dohodu a verejne oznámil spôsob riešenia svojho konfliktu záujmov. Rozhodol som sa, že do funkcie predsedu vlády ho preto vymenujem v utorok 9. decembra o 9.00 h. Rešpektujem tým výsledky volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu (ČR) a doterajší priebeh rokovaní o vzniku koaličnej vlády,“ napísal Pavel.
Českého prezidenta ešte čaká posledné kolo neformálnych stretnutí s kandidátmi na členov budúcej Babišovej vlády za stranu Motoristi sebe. V pondelok avizoval schôdzku s Otom Klempířom, ktorý by sa mal stať ministrom kultúry, s Borisom Šťastným, ktorý by mal byť na čele nového ministerstva športu, prevencie a zdravia a ako posledný príde Filip Turek, ktorý je kandidátom na post šéfa rezortu životného prostredia. Ten chce prezidentovi vysvetliť všetky svoje kauzy, ktoré sa v posledných týždňoch v súvislosti s ním objavili v médiách. Pavel zastáva názor, že Turek by nemal byť členom vlády, ale chce si vypočuť jeho vysvetlenie.
Babiš sa vzdá holdingu Agrofert, spravovať ho bude nezávislý správca
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa rozhodol vzdať sa svojho holdingu Agrofert a tým vyriešiť konflikt záujmov, ktorý by nastal v prípade vymenovania za českého premiéra.
