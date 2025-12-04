  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.12.2025Meniny má Barbora, Barbara
Bratislava

Mária Kolíková kritizuje výzvu pre právnické fakulty, MS SR za výzvou stojí

  • DNES - 19:21
  • Bratislava
Mária Kolíková kritizuje výzvu pre právnické fakulty, MS SR za výzvou stojí

Poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS) vyzýva ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby s verejnými financiami zaobchádzal transparentne.

Susko podľa nej v utorok (2. 12.) zverejnil dotačnú výzvu v hodnote jedného milióna eur, do ktorej sa právnické fakulty môžu prihlasovať len do piatka (5. 12.). Kolíková to uviedla vo štvrtok na tlačovej konferencii. Rezort spravodlivosti za výzvou stojí a obhajuje ju.

Kto splní podmienky tejto výzvy? No jedine asi ten uchádzač, ktorý o tom vopred vie a je pripravený. Ja som veľmi zvedavá, ktorí uchádzači, ktoré vysoké školy, právnické fakulty tu budú úspešné,“ vyhlásila. Kolíková špekulovala, že o peniaze sa môže prihlásiť napríklad Právnická fakulta Univerzity Komenského (UK). V tejto súvislosti spomenula, že jej dekan Eduard Burda obhajoval kontroverzné zmeny v trestných kódexoch z koaličnej dielne.

Kolíková zároveň poznamenala, že rezort spravodlivosti ide peniaze rozdať v čase konsolidácie verejných financií. Aktuálne mu tiež podľa nej chýbajú peniaze napríklad na lepšie platy personálu súdov či na zaplatenie iných úradníkov.

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v reakcii pre TASR uviedlo, že za predmetnou výzvou stojí a odkázalo, že bude podporovať všetky iniciatívy, ktoré reálne zlepšujú kvalitu prípravy právnikov, sudcov, prokurátorov, notárov či mediačných a probačných úradníkov. Výzvou rezort podľa neho reaguje na potreby aplikačnej praxe, pričom je v súlade so zákonom o Justičnej akadémii. Podmienky poskytnutia príspevku sú tiež podľa neho transparentne zverejnené.

Cieľ výzvy je jasný a finančný objem úplne primeraný. Úroveň probácie a mediácie na Slovensku vyžaduje urgentné posilnenie, pričom ide o sumu 136.000 eur - investíciu do oblastí, kde dlhodobo chýbajú odborníci,“ skonštatoval Dalibor Skladan z tlačového oddelenia MS SR s tým, že kým poslankyňa hovorí v parlamente o potrebe posunúť túto tému dopredu, rezort spravodlivosti pre to robí konkrétne kroky. Zároveň zdôraznil, že rozpočtové opatrenie, ktorým boli poskytnuté prostriedky na výzvu, bolo účelovo viazané.

Burda v súvislosti s príspevkom poznamenal, že o ňom spolu s ministerstvom komunikujú dekani všetkých štyroch právnických fakúlt verejných vysokých škôl i jedinej fakulty poskytujúcej štúdium mediácie a probácie na Slovensku mimo právnických fakúlt už od augusta, teda od účinnosti novely zákona. Víta, že sa to podarilo zrealizovať, aj keď pre konsolidáciu v nižšej výške, ako dúfali. Kritériá na delenie dotácie sú podľa nich transparentne dané podľa počtu študentov bakalárskeho a magisterského štúdia za posledných šesť rokov.

Takže o výzve vedel každý, kto bol oprávnený sa do nej zapojiť a aj sa všetci zapojili. Spolu navzájom transparentne komunikujeme a pomáhame si s riešením formálnych náležitostí,“ podotkol Burda. Deklaroval, že kedykoľvek jasne vydokladujú použitie každého centa. Poukázal tiež na to, že novela zákona okrem financií pre právnické fakulty prináša aj mnoho povinností pri vylepšovaní štúdia pre aktuálne potreby aplikačnej praxe. Odkázal, aby politici nezaťahovali akademickú obec do „politických prestreliek“ a najskôr si overili fakty.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pozor, tomuto čaju sa vyhnite, sťahujú ho z trhu!

Pozor, tomuto čaju sa vyhnite, sťahujú ho z trhu!

DNES - 19:53Domáce

Obchodný reťazec upozorňuje na stiahnutie výrobku z trhu, v čaji zistili prekročené množstvo pesticídov.

V Nitre sa koná zhromaždenie a pochod na miesto nehody šéfa SIS

V Nitre sa koná zhromaždenie a pochod na miesto nehody šéfa SIS

DNES - 17:36Domáce

V Nitre sa vo štvrtok podvečer koná pochod na miesto augustovej nehody šéfa SIS Pavla Gašpara.

Nový úrad po transformácii ÚOO nebude podľa Matoviča chrániť oznamovateľov

Nový úrad po transformácii ÚOO nebude podľa Matoviča chrániť oznamovateľov

DNES - 16:51Domáce

Nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti nebude podľa lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča chrániť oznamovateľov.

SHMÚ: Na celom Slovensku sa môže tvoriť hmla, na severe miestami i poľadovica

SHMÚ: Na celom Slovensku sa môže tvoriť hmla, na severe miestami i poľadovica

DNES - 15:51Domáce

Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. V niektorých severných okresoch sa môže tvoriť tiež poľadovica.

Vosveteit.sk
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do AndroiduTvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí KremeľRusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
AKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používaťAKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používať
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobilVianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Vedci práve teleportovali informáciu pomocou svetla: Tento míľnik nás približuje k funkčnému kvantovému internetuVedci práve teleportovali informáciu pomocou svetla: Tento míľnik nás približuje k funkčnému kvantovému internetu
Masové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný textMasové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný text
DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/hDragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP