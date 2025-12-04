  • Články
Štvrtok, 4.12.2025
Bratislava

Putin: Treba sa zapojiť do rokovaní USA o Ukrajine, nie ich blokovať

  DNES - 18:25
  Naí Dillí
Putin: Treba sa zapojiť do rokovaní USA o Ukrajine, nie ich blokovať

Prebiehajúce rokovania USA o Ukrajine sú „zložité“, no „mali by sme sa do nich zapájať“ a neblokovať tieto snahy, uviedol ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v rozhovore pre indickú televíziu India Today.

Ide o zložitú úlohu a náročnú misiu, ktorú na seba vzal prezident (USA Donald) Trump,“ zdôraznil Putin. „Dosiahnutie konsenzu medzi súperiacimi stranami nie je jednoduchou úlohou, no verím, že prezident Trump sa to naozaj úprimne snaží dosiahnuť,“ zhodnotil Putin. „Myslím si, že by sme sa úprimne mali zapojiť do týchto snáh namiesto toho, aby sme ich blokovali,“ doplnil.

Špeciálny vyslanec prezidenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner majú vo štvrtok v Miami na Floride pokračovať v rokovaniach o ukončení vojny s hlavným ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom. Uviedol to vysokopostavený predstaviteľ Trumpovej administratívy, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity.

Trump v stredu povedal, že Witkoff a Kushner po päťhodinovom stretnutí s Putinom v Kremli odišli s presvedčením, že ruský prezident chce nájsť spôsob, ako vojnu ukončiť. Agentúra TASS z rozhovoru pre India Today citovala Putinov výrok, že počas rokovaní v Kremli museli návrh USA prebrať bod po bode, preto to trvalo tak dlho. Podľa Putina americká strana rozdelila 27 bodov mierového plánu do štyroch balíkov a navrhla prerokovať ich samostatne.

Bola to potrebná debata, veľmi konkrétna,“ dodal ruský prezident s tým, že o niektorých ustanoveniach je Moskva pripravená diskutovať, zatiaľ čo iné „nemôže prijať.“

Zdroj: Info.sk, TASR
