  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.12.2025Meniny má Barbora, Barbara
Bratislava

V Nitre sa koná zhromaždenie a pochod na miesto nehody šéfa SIS

  • DNES - 17:36
  • Nitra
V Nitre sa koná zhromaždenie a pochod na miesto nehody šéfa SIS

V Nitre sa vo štvrtok podvečer koná pochod na miesto augustovej nehody šéfa SIS Pavla Gašpara. Symbolicky tam má byť dočasne inštalovaný "Pamätník arogancie moci". Protestné zhromaždenie organizuje opozičná SaS.

Vláda ignoruje kauzy, zneužíva bezpečnostné zložky a tvári sa, že je všetko v poriadku. Nie je. A je našou povinnosťou na to upozorňovať,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Pavol Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Gašpar odmieta kritiku v súvislosti s nehodou. Tvrdí, že nehoda ho mrzí a pokiaľ sa na konci jej objasňovania skonštatuje, že je vinníkom, zaplatí pokutu. Osobnú zodpovednosť, ako povedal, prijme a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie. Za zákonné dôvody nepovažuje škodovú udalosť, bežnú nehodu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nový úrad po transformácii ÚOO nebude podľa Matoviča chrániť oznamovateľov

Nový úrad po transformácii ÚOO nebude podľa Matoviča chrániť oznamovateľov

DNES - 16:51Domáce

Nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti nebude podľa lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča chrániť oznamovateľov.

SHMÚ: Na celom Slovensku sa môže tvoriť hmla, na severe miestami i poľadovica

SHMÚ: Na celom Slovensku sa môže tvoriť hmla, na severe miestami i poľadovica

DNES - 15:51Domáce

Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. V niektorých severných okresoch sa môže tvoriť tiež poľadovica.

Premiér: Žiadne odškodnenie po tragických požiaroch nebude

Premiér: Žiadne odškodnenie po tragických požiaroch nebude

DNES - 15:32Domáce

Premiér Robert Fico nenavrhne vláde odškodnenie pozostalých rodín po tragických požiaroch v Mašličkove a Kozárovciach.

Hygienici varujú pred nebezpečným výrobkom, toto nekupujte!

Hygienici varujú pred nebezpečným výrobkom, toto nekupujte!

DNES - 14:24Domáce

Výrobok dodali do predajní aj na Slovensku.

Vosveteit.sk
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do AndroiduTvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí KremeľRusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
AKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používaťAKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používať
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobilVianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Vedci práve teleportovali informáciu pomocou svetla: Tento míľnik nás približuje k funkčnému kvantovému internetuVedci práve teleportovali informáciu pomocou svetla: Tento míľnik nás približuje k funkčnému kvantovému internetu
Masové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný textMasové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný text
DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/hDragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP