V Nitre sa koná zhromaždenie a pochod na miesto nehody šéfa SIS
V Nitre sa vo štvrtok podvečer koná pochod na miesto augustovej nehody šéfa SIS Pavla Gašpara. Symbolicky tam má byť dočasne inštalovaný "Pamätník arogancie moci". Protestné zhromaždenie organizuje opozičná SaS.
„Vláda ignoruje kauzy, zneužíva bezpečnostné zložky a tvári sa, že je všetko v poriadku. Nie je. A je našou povinnosťou na to upozorňovať,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
Pavol Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Gašpar odmieta kritiku v súvislosti s nehodou. Tvrdí, že nehoda ho mrzí a pokiaľ sa na konci jej objasňovania skonštatuje, že je vinníkom, zaplatí pokutu. Osobnú zodpovednosť, ako povedal, prijme a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie. Za zákonné dôvody nepovažuje škodovú udalosť, bežnú nehodu.
Nový úrad po transformácii ÚOO nebude podľa Matoviča chrániť oznamovateľov
Nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti nebude podľa lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča chrániť oznamovateľov.
SHMÚ: Na celom Slovensku sa môže tvoriť hmla, na severe miestami i poľadovica
Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. V niektorých severných okresoch sa môže tvoriť tiež poľadovica.
Premiér: Žiadne odškodnenie po tragických požiaroch nebude
Premiér Robert Fico nenavrhne vláde odškodnenie pozostalých rodín po tragických požiaroch v Mašličkove a Kozárovciach.
Hygienici varujú pred nebezpečným výrobkom, toto nekupujte!
Výrobok dodali do predajní aj na Slovensku.