Štvrtok, 4.12.2025Meniny má Barbora, Barbara
Bratislava

Nový úrad po transformácii ÚOO nebude podľa Matoviča chrániť oznamovateľov

  • DNES - 16:51
  • Bratislava
Nový úrad po transformácii ÚOO nebude podľa Matoviča chrániť oznamovateľov

Nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti nebude podľa lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča chrániť oznamovateľov.

Vyhlásil to počas štvrtkovej diskusie v pléne Národnej rady (NR) SR k návrhu vlády na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Navrhuje preto premenovať túto inštitúciu na úrad, ktorý chráni páchateľov protispoločenskej činnosti.

Keď vládnete, logicky pribúdajú aj oznamovatelia,“ odkázal Matovič koalícii. Títo ľudia si podľa neho zaslúžia ochranu, pretože prejavia statočnosť. „Idú do nepohody, keď nahlásia neprávosť, majú s tým problémy, opletačky,“ dodal. Pripomenul vládnej koalícii, že šéfku ÚOO Zuzanu Dlugošovú vybrali ako kandidátku do tejto funkcie za vládnutia Smeru-SD. Obáva sa, že koalícia „podhodí“ oznamovateľov korupcie ministrovi vnútra a šéfovi Hlasu-SD Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Kritizoval stranu Hlas-SD, že kryje svojmu šéfovi chrbát.

Matovič predstavil v pléne pozmeňujúci návrh od poslancov z klubu Slovensko - Za ľudí. Navrhujú premenovať nový úrad na Úrad na ochranu páchateľov protispoločenskej činnosti. Odôvodnili to tým, že nový úrad nebude „ani chrániť obete trestných činov a už vôbec nie oznamovateľov protispoločenskej činnosti“. Chcú teda, aby názov úradu zosúladili s jeho „skutočným poslaním“.

Zdroj: Info.sk, TASR
