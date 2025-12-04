Krehké nechty a svrbenie pokožky? Zistite, či nejde o alopéciu
Vypadávanie vlasov nie je jediný príznak, ktorým sa alopécia prejavuje. Ako zistiť, či ide o toto autoimunitné ochorenie?
Alopécia je autoimunitné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu vlasových folikúl a vypadávaniu vlasov. Ako informuje Cleveland Clinic, pri liečbe pomáhajú lieky na rast vlasov, no vo vážnejších prípadoch nemusia zabrať ani tie.
Pri alopécii dochádza k plešateniu v menších oblastiach vlasovej pokožky, často tvoria kruh alebo ovál. Pacienti sa môžu stretnúť aj s vypadávaním ochlpenia na zvyšku tela.
Vypadávanie vlasov však nie je jediný príznak charakteristický pre toto ochorenie. Ako informovala Britská asociácia dermatológov (BAD), alopécia sa prejavuje aj menej známymi spôsobmi:
- svrbenie, pálenie alebo šteklenie postihnutej oblasti pred vypadaním vlasov
- vysychanie očí a ich opúchanie v suchom a veternom počasí
- tvorba jamiek v nechtoch alebo lámanie a štiepenie nechtov
Podľa lekárov sa niektorí pacienti stretávajú aj s bolesťou hlavy. Vyskytnúť sa môže aj nepríjemný pocit v oblasti vlasovej pokožky.
Správnu diagnózu pomôže určiť lekár, informuje BAD. Pri vyšetrení obvykle nie sú potrebné testy, hoci v nejednoznačných prípadoch môžete podstúpiť biopsiu.
Podľa BAD sa pacienti dočkajú opätovného rastu vlasov na postihnutých miestach v priebehu jedného roka od vzniku alopécie. V ťažších prípadoch, keď dochádza k strate polovice a viac vlasov, existuje len 10 percentná šanca na celkové zotavenie, dodala BAD.
