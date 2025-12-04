Moderátorku zachraňovali v priamom prenose: Môže za to vírus?
- DNES - 8:23
- Londýn
Vo Veľkej Británii sa rozmohli virologické ochorenia. Je jedno z nich dôvodom, prečo moderátorka odpadla v priamom prenose?
Vo Veľkej Británii koncom novembra hospitalizovali desaťnásobný počet nakazených oproti chrípkovým sezónam v uplynulých rokoch. Informoval o tom vo štvrtok (4. 12.) magazín Mirror.
„Nový variant chrípky vyvoláva u inak zdravých ľudí silnejšie príznaky ako predtým. Lekári varovali, že H3N2 'môže zabíjať', lebo zmutoval do mimoriadne agresívnej podoby,“ informoval Mirror.
V podobnom duchu informuje o aktuálnom dianí vo Veľkej Británii aj portál Daily Mail. Ten dokonca hovorí o „najhoršej dosiaľ zaznamenanej chrípkovej epidémii“. Okrem chrípky sú ľudia náchylní aj na norovírus a respiračný syncyciálny vírus (RSV).
Odpadla v priamom prenose
Daily Mail v súvislosti s chrípkovou epidémiou upozornil na incident, ku ktorému došlo v utorok (2. 12.) počas zápasu v ženskom futbale. Moderátorka televízie ITV Laura Woodsová totiž počas neho náhle skolabovala v priamom prenose. Videá kolujúce po sociálnych sieťach ukazujú, ako k nej pribehli záchranári a pomohli jej odísť z obrazovky.
38-ročná Woodsová neskôr v ten deň zverejnila príbeh na Instagrame (dnes už nie je dostupný), v ktorom informovala fanúšikov, že ju ošetrili v nemocnici a už sa cíti lepšie.
FairPlay to Ian Wright for being alert here— The 44 (@The_Forty_Four) December 2, 2025
Hope Laura Woods is okay pic.twitter.com/G5rQtC8OD8
Išlo o vírus?
Hoci Woodsová na Instagrame nespresnila, či odpadla v dôsledku nákazy vírusom chrípky, podľa Daily Mail je to možné. Ako tvrdí, štyri ochorenia, ktoré v týchto dňoch vyčerpávajú zdravotníctvo v Británii (chrípka, covid, norovírus a RSV), môžu vyvolať aj slabosť a odpadávanie.
„K odpadnutiu alebo mdlobe môže dôjsť v dôsledku dehydratácie, nízkeho tlaku alebo telesnej reakcie na nákazu,“ píše Daily Mail.
Ako pre denník uviedol infektológ Simon Clarke, pacient sa môže naraz nakaziť covidom aj chrípkou. „Keďže majú podobné príznaky, bez profesionálneho testovania sa medzi jednotlivými ochoreniami ťažko rozlišuje,“ dodal s tým, že okrem nich sa dá naraz nakaziť aj norovírusom.
Mlieko do drezu nikdy nevylievajte! Viete, čo hrozí?
Ak sa chcete zbaviť zvyškov mlieka, do drezu ich nevylievajte. Viete, čo hrozí?
Sedemdesiatnik Daniel Hevier: Literatúra z nás robí ľudí a bude tu kým budeme ľuďmi
Patrí medzi univerzálne tvorivé osobnosti, píše poéziu, prózu, je autor mnohých kníh pre deti, piesňových textov, venuje sa prekladom, výtvarnému umenie či hudbe.
Nová teória vedomia: Naozaj sa toto deje po smrti?
Fyzička predstavila novú teóriu vedomia. Ak je správna, môže nám upraviť obraz o tom, čo sa deje po smrti.
Vypijete viac ako partner? Vedci majú pre vás nepríjemnú správu!
Na kvalitu manželského zväzku vyplýva aj rozdielna miera konzumácie alkoholu u partnerov, tvrdí výskum.