SHMÚ: Na celom Slovensku sa môže tvoriť hmla, na severe miestami i poľadovica
Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.
V niektorých severných okresoch sa môže tvoriť tiež poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy pred hmlou platia predbežne od 17.00 h do piatka (5. 12.) do 10.00 h.
Na poľadovicu by si mali dávať vodiči pozor v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Čadca a Poprad. Výstrahy platia predbežne od 22.00 h do piatka do 10.00 h.
Nový úrad po transformácii ÚOO nebude podľa Matoviča chrániť oznamovateľov
Nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti nebude podľa lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča chrániť oznamovateľov.
Premiér: Žiadne odškodnenie po tragických požiaroch nebude
Premiér Robert Fico nenavrhne vláde odškodnenie pozostalých rodín po tragických požiaroch v Mašličkove a Kozárovciach.
Hygienici varujú pred nebezpečným výrobkom, toto nekupujte!
Výrobok dodali do predajní aj na Slovensku.
Do Žiliny povolali špeciálnu chemickú jednotku
Pre únik neznámej látky zasahuje vo štvrtok v Žiline špeciálna chemická jednotka. Informoval o tom primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.