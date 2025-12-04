E. Tomáš: MPSVR predloží v rámci reformy sociálnych služieb pozmeňujúci návrh

  • Články
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predloží na Výbore Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci pozmeňujúci návrh v rámci reformy financovania sociálnych služieb.

Týkať sa bude tých, ktorí sa sami starajú o človeka odkázaného na pomoc, pričom využiť budú môcť aj doplatok za ambulantnú službu. Vo štvrtok to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Tento pozmeňujúci návrh zabráni tomu, aby najmä matky alebo aj opatrovatelia, ktorí musia byť sami s odkázaným človekom a nemôžu využiť ďalších dvoch opatrovateľov, lebo zavádzame nový systém, že môžu byť traja opatrovatelia, tak v prípade, že musia byť sami a nemajú možnosť sa ani zamestnať, tak pre takýchto opatrovateľov bude k tomuto príspevku, ktorý dávame na odkázanosť, ešte aj takzvaný doplatok za ambulantnú službu,“ vysvetlil Tomáš.

Zároveň pripomenul, že pri reforme sa podarilo odstrániť aj ďalšiu pripomienku. Tá sa týkala financovania neverejných pobytových zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby. Zaviesť by sa mala nová kompetencia pre vyššie územné celky (VÚC). „Vymysleli sme spôsob financovania na rok 2026, to zaplatí ministerstvo práce. A od roku 2027 už máme systémové opatrenie, že sme vrátili takmer jedno percento z podielových daní VÚC, ktoré ale budú musieť účelovo použiť na financovanie sociálnych služieb,“ dodal minister.

Zdroj: Info.sk, TASR
