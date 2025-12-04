KDH skritizovalo energopomoc, je podľa hnutia neadresná a drahá
- DNES - 15:51
- Bratislava
Energopomoc pre domácnosti predstavenú v stredu (3. 12.) na rokovaní vlády hodnotí opozičné KDH ako plytvanie, politický marketing a neúctu k inštitúciám.
Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec za KDH Jozef Hajko. K najväčším problémom energopomoci zaradil jej neadresnosť. Podľa Júliusa Jakaba, poslanca z opozičného Hnutia Slovensko stúpne cena elektriny budúci rok všetkým domácnostiam, aj tým, ktoré budú mať nárok na vládne energodotácie.
„Nič sa nemení v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi, ako stanovovala ceny energií vláda Roberta Fica, či to bolo na konci roka 2023 alebo na konci roka 2024. Rozdiel je jediný, že kým doteraz tieto dotované ceny platili pre všetkých odberateľov, tak novom to bude platiť iba pre 90 % odberateľov,“ uviedol Hajko. Vláda takto podľa neho rozdelila spoločnosť na dve skupiny, kde jedna skupina dotáciu dostane a druhá nie.
Problémom sú podľa KDH aj prevádzkové náklady na realizáciu dotovania cien energií. Tie by mali byť vo výške 17 miliónov eur, čo sú približne 4 % z celkových nákladov. Peniaze majú ísť na platy a náklady pri vybavovaní sťažností. Hajko dodal, že dotovanie cien energií sa raz bude musieť skončiť a obyvateľom potom skokové zvýšenie ceny spôsobí vážne problémy. „Obávam sa, že toto čaká budúcu vládu. A takýto darček vlastne posunie táto vláda budúcej vláde, pretože raz to zreálnenie cien bude musieť nastať,“ dodal Hajko.
Energopomoc štátu pri elektrine kritizuje aj opozičné Hnutie Slovensko. „Všetci na Slovensku za elektrinu budúci rok zaplatia viac,“ povedal poslanec Národnej rady SR Július Jakab.
Domácnostiam, ktoré dostanú energopomoc sa podľa neho cena elektriny zvýši z asi 190 eur za megawatthodinu (MWh) na asi 196 eur za MWh. Domácnostiam, ktoré nebudú mať nárok na energopomoc cena jednej MWh podľa Jakaba stúpne až na približne 261 eur. Najlacnejšiu elektrinu pre domácnosti tak podľa Jakaba vyrokoval počas svojej vlády líder hnutia Igor Matovič.
