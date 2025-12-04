Americké firmy prepustili v novembri vyše 70.000 zamestnancov
- DNES - 15:21
- Washington
Americké firmy prepustili v novembri 2025 najviac zamestnancov od novembra 2022.
Nábor nových ľudí zaostáva, keďže firmy sa vyrovnávajú s neistým ekonomickým prostredím pre zavedenie ciel na dovoz a spomaľovanie dopytu. Ukázala to štúdia spoločnosti Challenger, Gray & Christmas.
Konkrétne, zamestnávatelia v USA prepustili minulý mesiac 71.321 pracovníkov, najviac za mesiac november od roku 2022 a o 24 % viac ako v novembri 2024, keď prepustili 57.727 ľudí. Bolo to už ôsmykrát, keď bol počet prepustených vyšší ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.
Tempo prepúšťania sa zároveň spomalilo v porovnaní s októbrom 2025, keď firmy v USA prepustili až 153.074 zamestnancov, najviac za mesiac október od roku 2003.
„Plánované prepúšťanie minulý mesiac kleslo, čo je určite pozitívne znamenie. Napriek tomu počet prepustených v mesiaci november prekročil 70.000 iba dvakrát od roku 2008, a to v roku 2022 a v samotnom roku 2008,“ uviedol v správe Andy Challenger, viceprezident spoločnosti Challenger, Gray & Christmas.
Ako hlavný dôvod plánovaného prepúšťania v novembri bola uvedená reštrukturalizácia.
Za 11 mesiacov do konca novembra 2025 oznámili firmy v USA prepustenie 1.170.821 zamestnancov, čo predstavuje nárast o 54 % oproti 761.358 prepusteným za prvých 11 mesiacov minulého roka. Počet prepúšťaní od začiatku tohto roka je najvyšší od roku 2020, počas pandémie nového koronavírusu.
Naproti tomu plánovaný nábor nových zamestnancov od začiatku tohto roka dosiahol iba 497.151 ľudí, čo je najnižší počet od roku 2010 a o 35 % menej v porovnaní s rovnakým obdobím 2024.
Nárast prepúšťania v tomto roku sa však nepremietol do prudkého zvýšenia nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Trh práce sa tak udržiava v stave, ktorý ekonómovia nazývajú „žiadne prepustenie, žiadne prijatie“.
Táto stagnácia na trhu práce sa pripisuje menšej ponuke pracovnej sily v dôsledku zníženia imigrácie za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Aj integrácia umelej inteligencie do niektorých pracovných pozícií znižuje dopyt po pracovnej sile.
Zároveň, Trumpova obchodná politika vytvorila neisté ekonomické prostredie, ktoré obmedzilo schopnosť podnikov, najmä malých, prijímať zamestnancov.
Oficiálne vládne údaje o voľných pracovných miestach, prijímaní zamestnancov a prepúšťaní za október zverejní ministerstvo práce 9. decembra, zatiaľ čo miera nezamestnanosti za november bude zverejnená 16. decembra.
