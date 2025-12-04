  • Články
Bývalá šéfka diplomacie EÚ Mogheriniová odstúpila z funkcie rektorky

  • DNES - 14:29
  • Brusel
Mogheriniovú obvinili z podvodu pri verejnom obstarávaní, korupcie, konfliktu záujmov a porušenia služobného tajomstva.

Bývalá vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová vo štvrtok odstúpila z funkcie rektorky belgickej univerzity College of Europe po tom, čo ju Európska prokuratúra obvinila z podvodu pri verejnom obstarávaní, korupcie, konfliktu záujmov a porušenia služobného tajomstva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V súlade s maximálnou prísnosťou a spravodlivosťou, s akou som vždy vykonávala svoje povinnosti, som sa dnes rozhodla odstúpiť z funkcie,“ uviedla Mogheriniová vo svojom vyhlásení.

Mogheriniovú, ktorá bola v rokoch 2014 až 2019 šéfkou diplomacie EÚ, než sa stala rektorkou spomínanej univerzity, zadržali v utorok po raziách na College of Europe v Bruggách a v priestoroch Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

Pri zásahoch zadržali tiež prorektora univerzity, ako aj bývalého generálneho tajomníka ESVČ a talianskeho diplomata Stefana Sannina.

Európska prokuratúra vo svojom stredajšom vyhlásení uviedla, že voči „rektorke a vedúcemu pracovníkovi College of Europe v Bruggách, ako aj vysokopostavenému predstaviteľovi Európskej komisie“, boli po výsluchu políciou oficiálne vznesené obvinenia, ktoré sa týkajú „podvodov pri verejnom obstarávaní a korupcie, konfliktu záujmov a porušenia profesijného tajomstva“.

Predmetom vyšetrovania je projekt Diplomatická akadémia EÚ, ktorú spustili ako pilotný program v roku 2022 a oficiálne zriadili v máji minulého roka. Ide o deväťmesačný vzdelávací program pre začínajúcich diplomatov z členských štátov Únie, ktorý ESVČ po verejnej súťaži zadala College of Europe na obdobie rokov 2021 a 2022.

Prokuratúra v súčasnosti vyšetruje, či bola táto verejná súťaž na usporiadanie diplomatickej akadémie zmanipulovaná v prospech College of Europe.

Zadržanú trojicu z väzby prepustili - podľa prokuratúry u nej nehrozí riziko úteku.

Zdroj: Info.sk, TASR
