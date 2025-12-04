Pozor, tomuto čaju sa vyhnite, sťahujú ho z trhu!
Obchodný reťazec upozorňuje na stiahnutie výrobku z trhu, v čaji zistili prekročené množstvo pesticídov.
Obchodný reťazec Tesco upozorňuje na stiahnutie čierneho čaju z predaja. Ako informuje na svojom webe, ide o porciovaný čierny čaj o hmotnosti 100 gramov. Zistili v ňom nadlimitné množstvo pesticídov.
Informácie o výrobku:
- Názov: Čierny čaj, porciovaný, 100g
- EAN: 5051007137621
- Šarža: LOT: L 3629/1/149
- Dátum spotreby: 05/2027
- Distribútor: TESCO STORES SR, a.s.
„Ak ste si tieto výrobky zakúpili v našej obchodnej sieti v ktorejkoľvek z našich prevádzok, môžete ho vrátiť na informáciách alebo na centre služieb zákazníkom, bude Vám vrátená hodnota výrobku,“ vyzýva predajca.
V prípade vrátenia výrobku bude zákazníkom vrátená jeho hodnota. „Zákazníkom sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie,“ dodalo Tesco.
