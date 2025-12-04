  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.12.2025Meniny má Barbora, Barbara
Bratislava

Merz vyzýva EÚ podieľať sa na rizikách využitia zmrazených ruských aktív

  • DNES - 14:02
  • Berlín
Merz vyzýva EÚ podieľať sa na rizikách využitia zmrazených ruských aktív

Nemecký kancelár Friedrich Merz zastáva názor, že štáty v rámci EÚ by sa mali podeliť o riziká použitia zmrazených ruských aktív na financovanie pôžičky pre Ukrajinu.

Merz to napísal v článku uverejnenom v nemeckom denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung citovanom televíziou Sky News. Informuje o tom TASR.

Merz uviedol, že každá krajina by mala „prevziať podiel rizika v pomere k svojej ekonomickej výkonnosti.“

Európska komisia v stredu oficiálne predložila legislatívny návrh tzv. reparačnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 165 miliárd eur, na ktorú by sa použili zmrazené ruské aktíva, informoval magazín Politico.

Pôžička je podľa magazínu, ktorý má k dispozícii príslušné dokumenty, súčasťou širšieho finančného balíka v hodnote až 210 miliárd eur. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby Ukrajina mala dostatok peňazí na fungovanie štátu v nasledujúcich rokoch.

Legislatívny návrh poslúži ako základ pre bezprostredné technické rokovania pred blížiacim sa summitom Európskej rady. Hlavy štátov a vlád krajín EÚ budú na stretnutí 18 a 19. decembra rozhodovať o najcitlivejších častiach iniciatívy eurokomisie.

Tento plán nemá podporu Belgicka, ktoré má voči použitiu zmrazených ruských aktív dlhodobo výhrady. Upozorňuje tiež, že

obavy Belgicka z možných právnych a finančných rizík a prípadnej odvety Ruska nie sú v pláne eurokomisie dostatočne reflektované. „Máme nepríjemný pocit, že nás nikto nepočúva,“ povedal v stredu belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot.

Belgická vláda požaduje od ostatných štátov EÚ finančné záruky pre prípad, že sa Rusku podarí vymôcť späť svoje peniaze. Belgicko podľa Prévota považuje reparačnú pôžičku za najhoršiu možnosť, pretože je riskantná, a žiada, aby si Únia prostriedky pre Ukrajinu radšej požičala na medzinárodných trhoch.

Merz stanovisko Belgicka podporil, keď napísal, že Brusel sa nemôže spoliehať len na politické sľuby a že si zaslúži právne záväzné záruky.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pavel rokoval s ďalšími nominantmi, Babiša má vymenovať na budúci týždeň

Pavel rokoval s ďalšími nominantmi, Babiša má vymenovať na budúci týždeň

DNES - 14:36Zahraničné

Na Pražskom hrade vo štvrtok po stredajšej prestávke pokračovali neformálne konzultácie českého prezidenta Petra Pavla s kandidátmi na členov vznikajúcej vlády.

Bývalá šéfka diplomacie EÚ Mogheriniová odstúpila z funkcie rektorky

Bývalá šéfka diplomacie EÚ Mogheriniová odstúpila z funkcie rektorky

DNES - 14:29Zahraničné

Mogheriniovú obvinili z podvodu pri verejnom obstarávaní, korupcie, konfliktu záujmov a porušenia služobného tajomstva.

Putin nesie morálnu zodpovednosť za otravu britskej občianky, tvrdí Anthony Hughes

Putin nesie morálnu zodpovednosť za otravu britskej občianky, tvrdí Anthony Hughes

DNES - 14:20Zahraničné

V 174-stranovej správe lorda Hughesa sa konštatuje, že v ochrane Sergeja Skripaľa došlo k "zlyhaniam".

Zomrel oscarový výtvarník Pištěk, preslávil ho film Amadeus

Zomrel oscarový výtvarník Pištěk, preslávil ho film Amadeus

DNES - 13:37Zahraničné

Vo veku 93 rokov zomrel český maliar, kostýmový výtvarník a scénograf Theodor Pištěk. Za kostýmy k filmu Amadeus režiséra Miloša Formana z roku 1984 získal Oscara.

Vosveteit.sk
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí KremeľRusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
AKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používaťAKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používať
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobilVianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Vedci práve teleportovali informáciu pomocou svetla: Tento míľnik nás približuje k funkčnému kvantovému internetuVedci práve teleportovali informáciu pomocou svetla: Tento míľnik nás približuje k funkčnému kvantovému internetu
Masové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný textMasové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný text
DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/hDragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmírV Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovaťNajväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP