Merz vyzýva EÚ podieľať sa na rizikách využitia zmrazených ruských aktív
- DNES - 14:02
- Berlín
Nemecký kancelár Friedrich Merz zastáva názor, že štáty v rámci EÚ by sa mali podeliť o riziká použitia zmrazených ruských aktív na financovanie pôžičky pre Ukrajinu.
Merz to napísal v článku uverejnenom v nemeckom denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung citovanom televíziou Sky News. Informuje o tom TASR.
Merz uviedol, že každá krajina by mala „prevziať podiel rizika v pomere k svojej ekonomickej výkonnosti.“
Európska komisia v stredu oficiálne predložila legislatívny návrh tzv. reparačnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 165 miliárd eur, na ktorú by sa použili zmrazené ruské aktíva, informoval magazín Politico.
Pôžička je podľa magazínu, ktorý má k dispozícii príslušné dokumenty, súčasťou širšieho finančného balíka v hodnote až 210 miliárd eur. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby Ukrajina mala dostatok peňazí na fungovanie štátu v nasledujúcich rokoch.
Legislatívny návrh poslúži ako základ pre bezprostredné technické rokovania pred blížiacim sa summitom Európskej rady. Hlavy štátov a vlád krajín EÚ budú na stretnutí 18 a 19. decembra rozhodovať o najcitlivejších častiach iniciatívy eurokomisie.
Tento plán nemá podporu Belgicka, ktoré má voči použitiu zmrazených ruských aktív dlhodobo výhrady. Upozorňuje tiež, že
obavy Belgicka z možných právnych a finančných rizík a prípadnej odvety Ruska nie sú v pláne eurokomisie dostatočne reflektované. „Máme nepríjemný pocit, že nás nikto nepočúva,“ povedal v stredu belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot.
Belgická vláda požaduje od ostatných štátov EÚ finančné záruky pre prípad, že sa Rusku podarí vymôcť späť svoje peniaze. Belgicko podľa Prévota považuje reparačnú pôžičku za najhoršiu možnosť, pretože je riskantná, a žiada, aby si Únia prostriedky pre Ukrajinu radšej požičala na medzinárodných trhoch.
Merz stanovisko Belgicka podporil, keď napísal, že Brusel sa nemôže spoliehať len na politické sľuby a že si zaslúži právne záväzné záruky.
Pavel rokoval s ďalšími nominantmi, Babiša má vymenovať na budúci týždeň
Na Pražskom hrade vo štvrtok po stredajšej prestávke pokračovali neformálne konzultácie českého prezidenta Petra Pavla s kandidátmi na členov vznikajúcej vlády.
Bývalá šéfka diplomacie EÚ Mogheriniová odstúpila z funkcie rektorky
Mogheriniovú obvinili z podvodu pri verejnom obstarávaní, korupcie, konfliktu záujmov a porušenia služobného tajomstva.
Putin nesie morálnu zodpovednosť za otravu britskej občianky, tvrdí Anthony Hughes
V 174-stranovej správe lorda Hughesa sa konštatuje, že v ochrane Sergeja Skripaľa došlo k "zlyhaniam".
Zomrel oscarový výtvarník Pištěk, preslávil ho film Amadeus
Vo veku 93 rokov zomrel český maliar, kostýmový výtvarník a scénograf Theodor Pištěk. Za kostýmy k filmu Amadeus režiséra Miloša Formana z roku 1984 získal Oscara.