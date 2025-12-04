Pápež Lev XIV. by chcel v dohľadnej dobe navštíviť Slovensko
- DNES - 13:32
- Vatikán
Pápež Lev XIV. vo štvrtok prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu vo Vatikáne tlmočil, že by chcel v nie veľmi dlhej dobe navštíviť Slovensko.
Uviedla to hlava štátu na tlačovom brífingu po osobnej audiencii u Svätého Otca. Ako dodal, dúfa, že sa to podarí a že pápeža v SR privítame do niekoľkých rokov, možno jedného alebo dvoch.
„Svätý Otec nám odkazuje, alebo nám hovorí, že v nie veľmi dlhej dobe by chcel navštíviť SR. To som veľmi prekvapený. Nevravím, že to bude hneď, pretože ho čakajú teraz veľké apoštolské návštevy v Afrike, musí ísť do Latinskej Ameriky. Ak ho zacitujem, presne tak, ako si to pamätám, povedal, že nie v dlhej dobe by sa mohol objaviť na Slovensku a prísť na návštevu ku nám. To je veľmi pozitívna správa,“ poznamenal.
Ako Pellegrini zároveň dodal, myslí si, že to, že sa na Slovensku veľa ľudí hlási k viere, robí zo SR krajinu, ktorú považuje Svätá stolica za dôležitú.
