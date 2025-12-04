Tomáš: Po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu rodičov pri dôchodkoch
- DNES - 13:22
- Bratislava
Minister práce vyzdvihol, že novela zákona prešla hlasmi všetkých 142 prítomných poslancov.
Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú vo štvrtok schválila Národná rada (NR) SR, odstraňuje po 20 rokoch diskrimináciu rodičov, predovšetkým matiek, ktorí kvôli výchove detí na materskej a rodičovskej dovolenke majú nižšie dôchodky. Poukázal na to na tlačovej konferencii po schválení právnej normy minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Pripomenul, že v súčasnosti sa dôchodky za obdobie rodičovskej a materskej dovolenky vypočítavajú z vymeriavacieho základu 60 % priemernej mzdy. To má za následok nižšie dôchodky. „My tento 20-ročný stav ideme konečne odstrániť. Konečne sa tí rodičia, ktorí vychovávali deti a zároveň pracovali, najmä matky, dočkajú spravodlivosti,“ zdôraznil Tomáš s tým, že ide o významné prorodinné opatrenie. Rovnako dôležité podľa neho je, že legislatíva bude v súlade s ústavou, podľa ktorej výchova dieťaťa nemôže mať negatívny vplyv na výšku dôchodkov.
Minister vyzdvihol, že novela zákona prešla hlasmi všetkých 142 prítomných poslancov. Zároveň odmietol výhrady viacerých opozičných strán, ktoré aj tesne pred hlasovaním kritizovali predovšetkým to, že Sociálna poisťovňa bude mať čas až päť rokov na prepočítanie dôchodkov podľa nových pravidiel. „Kde boli ľudia z opozície, ako napríklad SaS, ktorá bola pri moci v minulom volebnom období, prečo oni neprišli s takýmto zákonom ešte v minulom volebnom období a mohlo sa už prepočítavať? Už možno mohli byť dôchodky v tomto roku aj prepočítané,“ argumentoval Tomáš.
Zákonom stanovený termín si podľa neho určila Sociálna poisťovňa, ktorá vie najlepšie odhadnúť, ako rýchlo vie prepočítať milión dôchodkov. „V zákone je síce napísané päť rokov, ale to je maximálna možná lehota. My sa budeme snažiť, SP mi to prisľúbila, prepočítať tých milión dôchodkov čo najrýchlejšie,“ avizoval minister. Zároveň zdôraznil, že nech bude penzia prepočítaná v akomkoľvek čase, každý dôchodca dostane tieto peniaze s účinnosťou od 1. januára 2026, teda aj spätne formou doplatku.
