Európska komisia začala nové konanie proti koncernu Meta
- DNES - 12:54
- Brusel
Európska komisia (EK) začala nové konanie proti spoločnosti Meta, ktorá prevádzkuje sociálne siete, ako sú Facebook a Instagram.
Dôvodom je potenciálne porušenie európskej legislatívy v oblasti hospodárskej súťaže. Konkrétne ide o podozrenie, že Meta nezákonne obmedzuje prístup poskytovateľom umelej inteligencie (AI) k službe WhatsApp. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Meta v októbri oznámila, že zakáže poskytovateľom AI, aby vo WhatsAppe používali funkciu na komunikáciu so zákazníkmi, ak je AI primárnou ponúkanou službou, uviedla EK. Firmy však môžu naďalej používať WhatsApp, ak je ich AI nástroj ponúkaný ako podporná funkcia, napríklad automatizovaná zákaznícka podpora.
EK podľa vlastných slov spustila vyšetrovanie na základe obáv, že tieto obmedzenia by mohli brániť poskytovateľom umelej inteligencie ponúkať svoje služby prostredníctvom WhatsAppu v Európe.
„Musíme zabezpečiť, aby európski občania a firmy mohli plne profitovať z tejto technologickej revolúcie,“ uviedla výkonná podpredsedníčka EK Teresa Riberová. EK z tohto dôvodu prešetrí, či je nová smernica spoločnosti Meta v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ.
Ide o ďalšie konanie EK proti americkému koncernu. Komisia koncom októbra oznámila, že Mete hrozia vysoké pokuty napríklad za nedostatočnú transparentnosť údajov a to, ako zaobchádza s nelegálnym obsahom na svojich platformách. EK navyše podozrieva americkú firmu, že porušuje pravidlá ochrany maloletých. Napríklad tým, že nedostatočne chráni deti a mládež pred návykovými algoritmami.
Tomáš: Po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu rodičov pri dôchodkoch
Minister práce vyzdvihol, že novela zákona prešla hlasmi všetkých 142 prítomných poslancov.
Mihók: Slovensko musí konsolidovať pre vysoký dlh, presiahol 80 miliárd eur
Ťarcha konsolidácie nemôže byť len na strane firiem a obyvateľov Slovenska, varuje Peter Mihók.
KDH skritizovalo energopomoc, je podľa hnutia neadresná a drahá
K najväčším problémom energopomoci patrí jej neadresnosť, tvrdí Jozef Hajko.
PS: Zvýšenie DPH na 19 percent položí na kolená takmer všetky sociálne podniky
Hnutie Progresívne Slovensko kritizuje navrhované zvýšenie dane z pridanej hodnoty pre všetky sociálne podniky od začiatku roka 2026 z aktuálnych päť percent späť na 19 percent.