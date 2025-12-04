  • Články
Štvrtok, 4.12.2025
Európska komisia začala nové konanie proti koncernu Meta

  • DNES - 12:54
  • Brusel
Európska komisia (EK) začala nové konanie proti spoločnosti Meta, ktorá prevádzkuje sociálne siete, ako sú Facebook a Instagram.

Dôvodom je potenciálne porušenie európskej legislatívy v oblasti hospodárskej súťaže. Konkrétne ide o podozrenie, že Meta nezákonne obmedzuje prístup poskytovateľom umelej inteligencie (AI) k službe WhatsApp. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Meta v októbri oznámila, že zakáže poskytovateľom AI, aby vo WhatsAppe používali funkciu na komunikáciu so zákazníkmi, ak je AI primárnou ponúkanou službou, uviedla EK. Firmy však môžu naďalej používať WhatsApp, ak je ich AI nástroj ponúkaný ako podporná funkcia, napríklad automatizovaná zákaznícka podpora.

EK podľa vlastných slov spustila vyšetrovanie na základe obáv, že tieto obmedzenia by mohli brániť poskytovateľom umelej inteligencie ponúkať svoje služby prostredníctvom WhatsAppu v Európe.

Musíme zabezpečiť, aby európski občania a firmy mohli plne profitovať z tejto technologickej revolúcie,“ uviedla výkonná podpredsedníčka EK Teresa Riberová. EK z tohto dôvodu prešetrí, či je nová smernica spoločnosti Meta v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ.

Ide o ďalšie konanie EK proti americkému koncernu. Komisia koncom októbra oznámila, že Mete hrozia vysoké pokuty napríklad za nedostatočnú transparentnosť údajov a to, ako zaobchádza s nelegálnym obsahom na svojich platformách. EK navyše podozrieva americkú firmu, že porušuje pravidlá ochrany maloletých. Napríklad tým, že nedostatočne chráni deti a mládež pred návykovými algoritmami.

Zdroj: Info.sk, TASR
