V saune našli dve mŕtvoly, prípad vyšetruje kriminálka
- DNES - 12:47
- Plzeň
Lekár u dvojice na mieste konštatoval smrť.
Plzenskí policajti zasahovali vo štvrtok ráno v centre mesta, kde v súkromnej saune našli dve osoby bez známok života. Informoval o tom portál novinky.cz, pre ktorý to potvrdila policajná hovorkyňa Michaela Raindlová.
„Prijali sme oznámenie o náleze dvoch mŕtvych osôb. Ich totožnosť zisťujeme,“ uviedla Raindlová. Príčina smrti dvojice mŕtvych zatiaľ nie je známa, určiť by ju mal súdny znalec.
Hovorca plzenských záchranárov Luboš Bouček pre novinky.cz potvrdil, že na mieste zasahovali záchranári. Lekár však pri dvojici konštatoval smrť.
Prípadom sa aktuálne zaoberá kriminálna polícia.
