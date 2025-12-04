  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.12.2025Meniny má Barbora, Barbara
Bratislava

V saune našli dve mŕtvoly, prípad vyšetruje kriminálka

  • DNES - 12:47
  • Plzeň
V saune našli dve mŕtvoly, prípad vyšetruje kriminálka

Lekár u dvojice na mieste konštatoval smrť.

Plzenskí policajti zasahovali vo štvrtok ráno v centre mesta, kde v súkromnej saune našli dve osoby bez známok života. Informoval o tom portál novinky.cz, pre ktorý to potvrdila policajná hovorkyňa Michaela Raindlová.

„Prijali sme oznámenie o náleze dvoch mŕtvych osôb. Ich totožnosť zisťujeme,“ uviedla Raindlová. Príčina smrti dvojice mŕtvych zatiaľ nie je známa, určiť by ju mal súdny znalec.

Hovorca plzenských záchranárov Luboš Bouček pre novinky.cz potvrdil, že na mieste zasahovali záchranári. Lekár však pri dvojici konštatoval smrť.

Prípadom sa aktuálne zaoberá kriminálna polícia.

Zdroj: Info.sk, novinky.cz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zomrel oscarový výtvarník Pištěk, preslávil ho film Amadeus

Zomrel oscarový výtvarník Pištěk, preslávil ho film Amadeus

DNES - 13:37Zahraničné

Vo veku 93 rokov zomrel český maliar, kostýmový výtvarník a scénograf Theodor Pištěk. Za kostýmy k filmu Amadeus režiséra Miloša Formana z roku 1984 získal Oscara.

Pápež Lev XIV. by chcel v dohľadnej dobe navštíviť Slovensko

Pápež Lev XIV. by chcel v dohľadnej dobe navštíviť Slovensko

DNES - 13:32Zahraničné

Pápež Lev XIV. vo štvrtok prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu vo Vatikáne tlmočil, že by chcel v nie veľmi dlhej dobe navštíviť Slovensko.

V Rusku zablokovali platformu od firmy Apple

V Rusku zablokovali platformu od firmy Apple

DNES - 13:14Zahraničné

Podľa Ruska sa aplikácia zneužíva na páchanie trestnej činnosti.

Nemecko poskytne Ukrajine ďalších 100 miliónov eur

Nemecko poskytne Ukrajine ďalších 100 miliónov eur

DNES - 12:28Zahraničné

Nemecká vláda poskytne Ukrajine prostredníctvom rozvojovej banky KfW ďalších 100 miliónov eur na opravu jej energetickej infraštruktúry zničenej vo vojne s Ruskom.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používaťAKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používať
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobilVianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Vedci práve teleportovali informáciu pomocou svetla: Tento míľnik nás približuje k funkčnému kvantovému internetuVedci práve teleportovali informáciu pomocou svetla: Tento míľnik nás približuje k funkčnému kvantovému internetu
Masové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný textMasové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný text
DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/hDragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmírV Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovaťNajväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možnostíSamsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP