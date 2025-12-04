KDH skritizovalo energopomoc, je podľa hnutia neadresná a drahá
- DNES - 12:31
- Bratislava
K najväčším problémom energopomoci patrí jej neadresnosť, tvrdí Jozef Hajko.
Energopomoc pre domácnosti predstavená v stredu (3. 12.) na rokovaní vlády hodnotí opozičné KDH ako plytvanie, politický marketing a neúctu k inštitúciám. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec za KDH Jozef Hajko. K najväčším problémom energopomoci zaradil jej neadresnosť.
„Nič sa nemení v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi, ako stanovovala ceny energií vláda Roberta Fica, či to bolo na konci roka 2023 alebo na konci roka 2024. Rozdiel je jediný, že kým doteraz tieto dotované ceny platili pre všetkých odberateľov, tak novom to bude platiť iba pre 90 % odberateľov,“ uviedol Hajko. Vláda takto podľa neho rozdelila spoločnosť na dve skupiny, kde jedna skupina dotáciu dostane a druhá nie.
Problémom sú podľa KDH aj prevádzkové náklady na realizáciu dotovania cien energií. Tie by mali byť vo výške 17 miliónov eur, čo sú približne 4 % z celkových nákladov. Peniaze majú ísť na platy a náklady pri vybavovaní sťažností. Hajko dodal, že dotovanie cien energií sa raz bude musieť skončiť a obyvateľom potom skokové zvýšenie ceny spôsobí vážne problémy. „Obávam sa, že toto čaká budúcu vládu. A takýto darček vlastne posunie táto vláda budúcej vláde, pretože raz to zreálnenie cien bude musieť nastať,“ dodal Hajko.
