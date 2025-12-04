  • Články
Nemecko poskytne Ukrajine ďalších 100 miliónov eur

Nemecká vláda poskytne Ukrajine prostredníctvom rozvojovej banky KfW ďalších 100 miliónov eur na opravu jej energetickej infraštruktúry zničenej vo vojne s Ruskom.

Na svojej stránke to vo štvrtok oznámilo nemecké ministerstvo hospodárstva, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.

Prostriedky pôjdu do fondu na podporu energetiky, ktorý Ukrajina využíva na financovanie nákupu náhradných dielov a zariadení pre energetickú infraštruktúru poškodenú alebo zničenú Ruskom.

Tieto finančné prostriedky sú nad rámec 60 miliónov eur, ktoré už boli oznámené tento rok,“ uviedlo ministerstvo.

Nemecká vláda už začiatkom roka 2025 prispela do fondu sumou viac ako 390 miliónov eur.

Od februára 2022, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, fond na vyzbieral viac ako 1,3 miliardy eur. Nemecko je najväčším prispievateľom – doteraz prispelo celkovou sumou 550 miliónov eur.

Dodávky energie na Ukrajine sa už dávno stali frontovou líniou. Tam sa určí, ako tvrdo táto zima zasiahne ľudí. Našich dodatočných 100 miliónov eur pre fond na podporu energetiky je jasnou odpoveďou: Ukrajinský ľud neopustíme,“ povedala spolková ministerka hospodárstva Katherina Reicheová.

Zdroj: Info.sk, TASR
