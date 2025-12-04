  • Články
PS: Zvýšenie DPH na 19 percent položí na kolená takmer všetky sociálne podniky

  • DNES - 11:46
  • Bratislava
PS: Zvýšenie DPH na 19 percent položí na kolená takmer všetky sociálne podniky

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje navrhované zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre všetky sociálne podniky od začiatku roka 2026 z aktuálnych päť percent späť na 19 percent.

Podľa hnutia ide o vážny zásah do rozpočtov samospráv a prípadné zneužívanie sociálnych podnikov mal štát riešiť inak.

Podpredsedníčka PS a Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci Simona Petrík vo štvrtok na tlačovej besede informovala, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) namiesto odhalenia špekulantov v sociálnych podnikoch, ktoré sa tak iba tvária a zneužívajú aktuálne výhodne nízku DPH, im teraz ide položiť smrteľnú ranu a položiť na kolená takmer všetky sociálne podniky.

Tzv. prílepok k zmene zákona o DPH podľa poslankyne zníži vyrovnávacie príspevky, ktoré poskytuje ministerstvo práce sociálnym podnikom na zamestnávanie každého znevýhodneného zamestnanca. Tieto príspevky sú aktuálne v maximálnej výške 1515 eur mesačne a od 1. januára 2026 sa majú znížiť do maximálnej výšky minimálnej mzdy, čo bude v roku 2026 suma 915 eur. „Toto de facto znamená zníženie tohto príspevku v niektorých prípadoch až o 40 %, čo môže byť pre mnohé, najmä tie menšie sociálne podniky likvidačné,“ uviedla Petrík.

Poslanec za PS Richard Dubovický tvrdí, že navrhovaná zmena zákona o DPH predstavuje veľmi vážny zásah do rozpočtov samospráv, miest a obcí. „Zároveň ohrozuje aj fungovanie sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú dlhodobo nezamestnaných, rôzne zraniteľné skupiny zdravotne znevýhodnených. To sú práve títo ľudia, ktorí sú zamestnaní v týchto sociálnych podnikoch,“ povedal Dubovický. K tejto kritike sa podľa neho pridali Únia miest Slovenska a Združenie miest a obcí Slovenska.

Minister práce zareagoval, že opozícia sa pri téme sociálnych podnikov dokonale strápnila, keďže otočila o 180 stupňov. „Najprv ma vyzvala, aby som rýchlo presadil systémové zmeny vo fungovaní sociálnych podnikov, lebo mnohé z nich sa zneužívajú. Keď som ich predstavil, tak ich opozícia privítala, strana SaS dokonca vyhlásila, že sme ich od nej odkopírovali. A teraz ich zrazu kritizujú,“ uviedol Tomáš.

Súčasťou už dávno predstavených zmien podľa ministra bola aj racionalizácia tzv. vyrovnávacieho príspevku na úroveň minimálnej mzdy, v opačnom prípade sa eurofondové zdroje na tento príspevok vyčerpajú už v máji na budúci rok, čo by úplne ochromilo fungovanie sociálnych podnikov.

Všetky zmeny boli odkonzultované so strešnou organizáciou pre sociálne podniky Alianciou pre sociálnu ekonomiku, ako aj s Najvyšším kontrolným úradom SR. Navrhované zvýšenie DPH pre sociálne podniky z 5 % na 19 %, ktoré, mimochodom, tiež pôvodne požadovala opozícia, neprináša novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z dielne ministerstva práce, ale novela zákona o DPH z dielne ministerstva financií,“ dodal Tomáš.

Zdroj: Info.sk, TASR
