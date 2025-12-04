Kolíková: Zmena ÚOO na nový úrad je len o pomste Šutaja Eštoka
Minister podľa Kolíkovej dokončuje pomstu a ohrozuje peniaze z plánu obnovy.
Zmena Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti je len o pomste ministra vnútra a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS) počas diskusie v pléne k návrhu zákona, ktorý je v druhom čítaní. Legislatíva je podľa nej v rozpore s európskym právom.
Minister podľa Kolíkovej dokončuje pomstu a ohrozuje peniaze z plánu obnovy. „Idete prijať niečo, čo je v príkrom rozpore s európskym právom,“ odkázala koaličným poslancom. „Nie je šanca, aby ste ustáli takúto právnu úpravu na Európskej komisii,“ dodala.
Kolíková tiež Šutajovi Eštokovi povedala, že určite od ľudí nedostal mandát na to, aby riešil pomstu. Najviac mu podľa nej prekáža nezávislosť ÚOO. „Lebo pomsta sa nedá vykonávať cez inštitúcie, ktoré sú autonómne a nezávislé,“ myslí si. Predsedu nového úradu podľa nej vyberie šéf Hlasu-SD, a tým nebude nezávislou inštitúciou.
Problém vidí poslankyňa aj v tom, že návrhom koalícia zužuje priestor, v ktorom môže úrad dávať ochranu. „Vy to dávate iba na zamestnávateľa, smernica hovorí, že smerom ku ktorejkoľvek inštitúcii,“ zdôraznila. Pýtala sa tiež, či ideme rušiť úrad za to, že dodržiava zákon.
