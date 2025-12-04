Pracovníci SPP - distribúcia v teréne: Došlo v Žiline k úniku plynu?
SPP - distribúcia spolu s hasičmi zasahujú v teréne od nočných hodín.
Únik zemného plynu vo štvrtok v Žiline sa nepotvrdil. Pre TASR to uviedla hovorkyňa spoločnosti SPP - distribúcia Miroslava Schneider s tým, že pracovníci firmy sú naďalej v teréne a situáciu monitorujú.
„Od nočných hodín je spoločnosť plne súčinná so zložkami Hasičského a záchranného zboru a mesta Žilina pri prešetrovaní situácie v súvislosti s neznámym zápachom v uliciach,“ uviedla Schneider. Únik zemného plynu sa podľa nej nepotvrdil. „Aj naďalej zostávame v teréne a situáciu aktívne monitorujeme,“ doplnila.
Žilina vyhlásila mimoriadnu situáciu
Mesto Žilina pre únik neznámej látky do ovzdušia vyhlásilo mimoriadnu situáciu. V súvislosti so situáciou evakuovali viacero ulíc.
Hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová informovala, že samospráva zisťuje všetky potrebné podrobnosti o pôvode a charaktere látky a ďalšie informácie poskytne mesto po zasadnutí krízového štábu.
Kolíková: Zmena ÚOO na nový úrad je len o pomste Šutaja Eštoka
Minister podľa Kolíkovej dokončuje pomstu a ohrozuje peniaze z plánu obnovy.
Plaváková: Prezentované dôvody na zmeny v ochrane oznamovateľov nesedia
Postup ÚOO v súlade so zákonom potvrdili aj súdy, tvrdí poslankyňa PS.
Pri tragickej nehode auto narazilo do mosta, vodič zhorel
Totožnosť vodiča zatiaľ nie je známa.
V opustenej chatke našli ľudské telo
Totožnosť muža je zatiaľ neznáma.