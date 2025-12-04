Pápež Lev prijal Pellegriniho na osobnej audiencii, ten ho pozval na Slovensko
- DNES - 11:17
- Vatikán
Prezident SR Peter Pellegrini pozval pápeža Leva XIV. na návštevu Slovenska.
Urobil tak počas štvrtkovej osobnej audiencie v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. Svätému Otcovi na nej odovzdal aj dary v mene všetkých občanov SR. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR.
Dary nesú symboliku mieru, duchovného odkazu a slovenského tradičného umenia. Jedným z nich bola sklenená holubica mieru. Tá vyjadruje vďaku za mierotvorné poslanie pápeža. „Je vyrobená z krištálovo čistého skla a zachytáva svetlo tak, že odráža nádej. Krehkosť skla zároveň jemne naznačuje, aký zraniteľný je mier - závisí od ľudských rozhodnutí, odvahy k dialógu a ochoty odpúšťať. Holubica je položená na zlatom podstavci, ktorý pripomína dôstojnosť každého človeka a nádej, že aj uprostred konfliktov môže zvíťaziť zmierenie,“ priblížili z kancelárie prezidenta.
Druhým darom bola drôtená plastika s názvom Pútnici nádeje. Symbolizuje pohyb a spolupatričnosť. Pripomína, že Cirkev je spoločenstvom pútnikov, ktorí hľadajú nádej v spoločnom kráčaní a neuzatvárajú sa pred nikým na okraji. „Je inšpirovaná logom Jubilejného roka 2025, ktoré prepája s tradíciou slovenského drotárstva. Štyri postavy vytvorené z pozinkovaného drôtu tradičnou technikou vystupujú z dvojrozmerného loga do priestoru a stávajú sa ľuďmi, ktorí kráčajú spolu - ako veriaci z rôznych kontinentov, generácií a kultúr,“ dodali z prezidentskej kancelárie.
Hlava štátu tiež pápežovi ukázala fotografie Tatranského ľadového dómu vo Vysokých Tatrách. Jeho aktuálna podoba je poctou dvom pápežom - Františkovi a Levovi XIV.
Putin označil rokovania s Witkoffom a Kushnerom za náročné, ale aj užitočné
Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že jeho päťhodinové rokovania s vyslancami USA o ukončení vojny na Ukrajine boli „potrebné“, „užitočné“ a bola to zároveň „náročná práca.“
Macron vyzval Čínu, aby podporila mierové úsilie na ukončenie vojny na Ukrajine
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval Čínu, aby sa pripojila k úsiliu jeho krajiny zastaviť ruské útoky na kritickú infraštruktúru Ukrajiny, povedal to vo štvrtok počas návštevy Pekingu.
Použitím aplikácie Signal mohol Hegseth ohroziť amerických vojakov
Minister obrany USA Pete Hegseth mohol ohroziť amerických vojakov, keď v marci tohto roka prostredníctvom aplikácie Signal zdieľal citlivé informácie o príprave útoku na ciele jemenských povstalcov húsíov.
Prieskum: Väčšina občanov EÚ považuje riziko vojny s Ruskom za vysoké
Väčšina občanov vybraných deviatich krajín EÚ vníma riziko vypuknutia vojny medzi členmi EÚ a Ruskom ako vysoké.