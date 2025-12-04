Macron vyzval Čínu, aby podporila mierové úsilie na ukončenie vojny na Ukrajine
- DNES - 11:07
- Peking
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval Čínu, aby sa pripojila k úsiliu jeho krajiny zastaviť ruské útoky na kritickú infraštruktúru Ukrajiny, povedal to vo štvrtok počas návštevy Pekingu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Ako stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN majú obe krajiny osobitnú zodpovednosť, povedal Macron na tlačovej konferencii s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Si zopakoval postoj Pekingu, že Čína usiluje o mier a dúfa, že obe strany dosiahnu trvalý mier prostredníctvom dialógu. Dodal, že jeho krajina chce naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu, ale odmieta pokusy zvaľovať vinu na iných.
Peking je považovaný za najdôležitejšieho podporovateľa Ruska, pretože väčšina západných krajín prerušila vzťahy s Moskvou po rozsiahlej invázii na Ukrajinu vo februári 2022, pripomína nemecká agentúra.
Čína doteraz neodsúdila ruskú ofenzívu, ktorá spôsobila obrovské utrpenie civilného obyvateľstva na Ukrajine. Peking bol taktiež obvinený z podpory ruského obranného sektora dodávkami tovaru, ktorý môže byť použitý na civilné aj vojenské účely.
Pred cestou do Číny sa Macron v pondelok stretol v Paríži s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym, kde diskutovali o snahách USA ukončiť vojnu.
Putin označil rokovania s Witkoffom a Kushnerom za náročné, ale aj užitočné
Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že jeho päťhodinové rokovania s vyslancami USA o ukončení vojny na Ukrajine boli „potrebné“, „užitočné“ a bola to zároveň „náročná práca.“
Pápež Lev prijal Pellegriniho na osobnej audiencii, ten ho pozval na Slovensko
Prezident SR Peter Pellegrini pozval pápeža Leva XIV. na návštevu Slovenska.
Použitím aplikácie Signal mohol Hegseth ohroziť amerických vojakov
Minister obrany USA Pete Hegseth mohol ohroziť amerických vojakov, keď v marci tohto roka prostredníctvom aplikácie Signal zdieľal citlivé informácie o príprave útoku na ciele jemenských povstalcov húsíov.
Prieskum: Väčšina občanov EÚ považuje riziko vojny s Ruskom za vysoké
Väčšina občanov vybraných deviatich krajín EÚ vníma riziko vypuknutia vojny medzi členmi EÚ a Ruskom ako vysoké.