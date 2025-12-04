  • Články
Plaváková: Prezentované dôvody na zmeny v ochrane oznamovateľov nesedia

  • DNES - 11:05
  • Bratislava
Postup ÚOO v súlade so zákonom potvrdili aj súdy, tvrdí poslankyňa PS.

Prezentované dôvody na zmeny v systéme ochrany oznamovateľov nesedia. Zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a vytvorenie Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti nebude lacnejšie, existujúci úrad nekonal protizákonne a výber vedenia úradu nebude po novom transparentnejší. V rozprave v druhom čítaní k návrhu zákona to vyhlásila poslankyňa Národnej rady (NR) SR Lucia Plaváková (PS).

Realita je taká, že nikdy sa neukázalo, že by ÚOO postupoval v rozpore so zákonom. Ak máte nejaký dôkaz, tak ho predneste,“ uviedla. „Naopak, postup ÚOO v súlade so zákonom potvrdili aj súdy,“ dodala a upozornila, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) má konflikt záujmov, pretože ÚOO udelilo ministerstvu vnútra pokutu a zvíťazilo nad rezortom v súdnom spore.

Plaváková avizovala, že opozícia predloží tri pozmeňujúce návrhy. Jedným z nich je zvrátenie celého procesu a ponechanie existencie ÚOO. Druhým pozmeňujúcim návrhom je odloženie účinnosti zákona. Plaváková argumentovala, že zamestnanci nie sú pripravení na novú agendu a vláda nemá ani premyslené, ako nový širší úrad personálne zabezpečí. „Neexistuje žiadny dôvod, aby účinnosť nastala vyhlásením,“ myslí si. Tretím pozmeňujúcim návrhom chce opozícia odstrániť z návrhu zákona presun agendy obetí trestných činov.

Zdroj: Info.sk, TASR
