Použitím aplikácie Signal mohol Hegseth ohroziť amerických vojakov
- DNES - 10:17
- Washington
Minister obrany USA Pete Hegseth mohol ohroziť amerických vojakov, keď v marci tohto roka prostredníctvom aplikácie Signal zdieľal citlivé informácie o príprave útoku na ciele jemenských povstalcov húsíov.
K tomuto záveru dospelo podľa televízií ABC News a CNN interné vyšetrovanie generálneho inšpektora Pentagónu, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry DPA a AP.
Utajená správa bola doručená zákonodarcom v Kongrese, ktorí si ju môžu preštudovať v špeciálne upravených priestoroch. Čiastočne redigovaná verzia správy mala byť zverejnená koncom tohto týždňa.
O Hegsethovej komunikácii v aplikácii Signal informoval koncom marca americký časopis The Atlantic po tom, čo jeho šéfredaktora Jeffreyho Goldberga pozval do uzatvorenej skupiny - pravdepodobne omylom - vtedajší poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz. Toho následne odvolali z funkcie poradcu a stal sa veľvyslancom USA pri OSN.
V najmenej dvoch samostatných četoch poskytol Hegseth presné časy štartov bojových lietadiel a zhodenia bômb. V skupinovom čete boli okrem Hegsetha a Waltza aj viceprezident J. D. Vance, riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe a riaditeľka amerických tajných služieb Tulsi Gabbardová.
Neskôr médiá informovali, že Hegseth vytvoril v aplikácii ďalšiu skupinu, v ktorej sa o týchto skutočnostiach podelil s 13 ľuďmi vrátane svojej manželky a brata.
Hegseth bol od začiatku jednou z najkontroverznejších postáv v kabinete prezidenta Donalda Trumpa. Predtým pôsobil ako moderátor spravodajskej televízie Fox News blízkej republikánom a nemal prakticky žiadne skúsenosti s politikou.
Hegseth je v súčasnosti pod tlakom aj v súvislosti s operáciou americkej armády proti pašerákom drog v Karibiku. Podľa médií došlo 2. septembra k útoku na loď údajne prepravujúcu drogy, ktorý prežili dvaja muži. Hegseth mal nariadiť druhý útok zameraný na ich likvidáciu, ktorý by mohol byť porušením medzinárodného práva, keďže muži nepredstavovali bezprostrednú hrozbu. Hegseth popiera, že nariadil druhý úder.
Prieskum: Väčšina občanov EÚ považuje riziko vojny s Ruskom za vysoké
Väčšina občanov vybraných deviatich krajín EÚ vníma riziko vypuknutia vojny medzi členmi EÚ a Ruskom ako vysoké.
Spoločnosť Meta začala v Austrálii odstraňovať účty osobám mladším ako 16 rokov
Americký technologický gigant Meta vo štvrtok oznámil, že začal s odstraňovaním státisícov účtov austrálskych tínedžerov na svojich sociálnych sieťach Instagram, Facebook a Threads.
Trump: Rokovanie vyslancov v Moskve bolo pomerne dobré, Putin chce koniec vojny
Donald Trump v stredu vyhlásil, že po „pomerne dobrom“ rokovaní jeho vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je cesta k mieru na Ukrajine nejasná.
Valné zhromaždenie OSN vyzvalo Rusko vrátiť unesené ukrajinské deti
Ukrajina tvrdí, že Rusko od začiatku vojny vo februári 2022 unieslo najmenej 20.000 ukrajinských detí.