Pri tragickej nehode auto narazilo do mosta, vodič zhorel
Totožnosť vodiča zatiaľ nie je známa.
Záchranné zložky zasahovali v noci zo stredy (3. 12.) na štvrtok pri tragickej dopravnej nehode. Došlo k nej neďaleko obce Kolíňany v Nitrianskom okrese.
Ako informovala polícia, z doposiaľ presne nezistených príčin auto narazilo do konštrukcie mosta ponad cestu I/65 a začalo horieť.
„Vo vozidle sa nachádzala jedna zhorená osoba, ktorej totožnosť zatiaľ nie je známa. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia.
