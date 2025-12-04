V opustenej chatke našli ľudské telo
Totožnosť muža je zatiaľ neznáma.
Bratislavskí policajti zasahovali vo štvrtok v blízkosti Prístavného mosta, kde našli telo neznámeho muža. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
"Išlo o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár," informovala polícia. Telo mali nájsť v opustenej chatke.
"Predmetná udalosť je v štádiu preverovania," dodali policajti.
Pri tragickej nehode auto narazilo do mosta, vodič zhorel
Totožnosť vodiča zatiaľ nie je známa.
Policajný zásah v Žiline: Došlo k úniku látky?
Na viacerých miestach v Žiline zasahuje polícia.
Dopravná nehoda pri obci Vinohrady nad Váhom si vyžiadala ľudský život
Vážna dopravná nehoda na ceste druhej triedy v smere na obec Vinohrady nad Váhom si vyžiadala v stredu večer jeden ľudský život.
ZMOS žiada zachovanie 5 % DPH pre sociálne podniky miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) dôrazne žiada poslancov o zachovanie 5 % sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pre sociálne podniky zriadené mestami a obcami.