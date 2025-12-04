  • Články
Štvrtok, 4.12.2025
Bratislava

Policajný zásah v Žiline: Došlo k úniku látky?

  • DNES - 8:47
  • Žilina
Policajný zásah v Žiline: Došlo k úniku látky?

Na viacerých miestach v Žiline zasahuje polícia.

Polícia v Žiline zasahuje na rôznych miestach pre podozrenie na únik neznámej látky. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Podľa informácií TASR záchranné zložky evidujú od skorého rána viacero hlásení na zápach neznámej látky, hlavne v centre mesta. Jednotlivé hlásenia sú preverované v teréne. Aktuálne zasadá štáb, ktorý sa situáciou v Žiline zaoberá.

Ako uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, Žilina v súvislosti s aktuálnou situáciou vyhlásila mimoriadnu situáciu. K úniku malo dôjsť na Moyzesovej ulici. "Obyvatelia priľahlých budov boli z preventívnych dôvodov evakuovaní. Situácia je momentálne pod kontrolou, na mieste zasahujú policajti a hasiči, ktorí zabezpečujú okolité územie a vykonávajú merania," informovala.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR, Mesto Žilina
