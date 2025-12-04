  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.12.2025Meniny má Barbora, Barbara
Bratislava

Prieskum: Väčšina občanov EÚ považuje riziko vojny s Ruskom za vysoké

  • DNES - 8:10
  • Paríž
Prieskum: Väčšina občanov EÚ považuje riziko vojny s Ruskom za vysoké

Väčšina občanov vybraných deviatich krajín EÚ vníma riziko vypuknutia vojny medzi členmi EÚ a Ruskom ako vysoké.

Vyplýva to z prieskumu nezávislého inštitútu Cluster 17, ktorý bol uverejnený vo štvrtok vo francúzskom časopise Le Grand Continent citovanom agentúrou AFP.

Zistenia prieskumu, založené na vzorke takmer 10.000 ľudí z deviatich krajín EÚ, boli zverejnené viac než tri a pol roka po začiatku konfliktu, ktorý vyvolala ruská invázia na Ukrajinu z roku 2022, a v čase obáv, že vojna by sa mohla rozšíriť.

AFP pripomenula, že francúzsky generál Fabien Mandon v novembri upozornil, že Rusko sa pripravuje na novú vojenskú konfrontáciu. Ruský prezident Vladimir Putin zasa v utorok pohrozil, že ak Európa chce vojnu, „sme pripravení hneď teraz“.

Štúdia inštitútu Cluster 17 sa uskutočnila koncom novembra na vzorke 9553 ľudí z Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, Poľska, Portugalska, Chorvátska, Belgicka a Holandska. V každej krajine bolo viac ako 1000 respondentov.

Prieskum ukázal, že 51 percent respondentov sa domnieva, že existuje „vysoké“ alebo „veľmi vysoké“ riziko, že by Rusko mohlo v nasledujúcich rokoch viesť vojnu s ich krajinou.

Strach z otvoreného konfliktu s Ruskom sa líšil: v Poľsku, ktoré hraničí s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom, považovalo toto riziko za vysoké alebo veľmi vysoké až 77 percent respondentov. Vo Francúzsku však toto číslo kleslo na 54 percent a v Nemecku na 51 percent. Medzitým až 65 percent talianskych respondentov považovalo riziko vojnového konfliktu za nízke alebo neexistujúce.

Veľká väčšina opýtaných, 81 percent, uviedla, že v nasledujúcich rokoch je malá alebo žiadna šanca na vojnu s Čínou.

V čase, keď sa v Európe zintenzívňuje diskusia o vojenskej službe, respondenti vyjadrili pochybnosti o schopnostiach svojich ozbrojených síl proti ruskej armáde.

Šesťdesiatdeväť percent uviedlo, že ich krajina by sa „vôbec“ alebo „pravdepodobne“ nedokázala brániť voči ruskej agresii. Vo Francúzsku – jedinej krajine v prieskume, ktorá má jadrové zbrane – boli respondenti najmenej pesimistickí: 44 percent z nich verí, že ich krajina je „celkom“ alebo „dosť“ schopná sa brániť.

Na opačnom konci tabuľky boli Belgičania, Taliani a Portugalci, ktorí vo veľkej miere veria – s 87 percentami, 85 percentami a 85 percentami –, že ich krajiny nie sú schopné brániť sa.

Z prieskumu vyplýva, že najbezprostrednejšou hrozbou pre európsku verejnosť zostáva terorizmus - 63 percent respondentov v deviatich krajinách zahrnutých do prieskumu považovalo riziko otvorenej vojny s „teroristickými“ skupinami za „vysoké“ alebo „veľmi vysoké.“

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Spoločnosť Meta začala v Austrálii odstraňovať účty osobám mladším ako 16 rokov

Spoločnosť Meta začala v Austrálii odstraňovať účty osobám mladším ako 16 rokov

DNES - 7:21Zahraničné

Americký technologický gigant Meta vo štvrtok oznámil, že začal s odstraňovaním státisícov účtov austrálskych tínedžerov na svojich sociálnych sieťach Instagram, Facebook a Threads.

Trump: Rokovanie vyslancov v Moskve bolo pomerne dobré, Putin chce koniec vojny

Trump: Rokovanie vyslancov v Moskve bolo pomerne dobré, Putin chce koniec vojny

DNES - 7:02Zahraničné

Donald Trump v stredu vyhlásil, že po „pomerne dobrom“ rokovaní jeho vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je cesta k mieru na Ukrajine nejasná.

Valné zhromaždenie OSN vyzvalo Rusko vrátiť unesené ukrajinské deti

Valné zhromaždenie OSN vyzvalo Rusko vrátiť unesené ukrajinské deti

DNES - 6:53Zahraničné

Ukrajina tvrdí, že Rusko od začiatku vojny vo februári 2022 unieslo najmenej 20.000 ukrajinských detí.

Lekára v prípade smrti Matthewa Perryho odsúdili na dva a pol roku väzenia

Lekára v prípade smrti Matthewa Perryho odsúdili na dva a pol roku väzenia

DNES - 6:45Zahraničné

Prvého z lekárov, ktorí nelegálne dodávali ketamín hercovi Matthewovi Perrymu, v stredu federálny súd v americkej Kalifornii odsúdil na dva a pol roka väzenia.

Vosveteit.sk
Masové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný textMasové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný text
DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/hDragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmírV Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovaťNajväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možnostíSamsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Toto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvekToto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvek
Máš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelovMáš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelov
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP