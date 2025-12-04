Kedy Winkelmann odštartuje výrobu v Rimavskej Sobote? Saková prezradila detaily
- DNES - 7:55
- Rimavská Sobota
Nemecký investor chcel pôvodne prevádzku spustiť už toto leto.
Spoločnosť Winkelmann plánuje svoju výrobu v novopostavenom podniku v Rimavskej Sobote rozbehnúť v polovici roka 2026. Nemecký investor chcel pôvodne prevádzku spustiť už toto leto, dodávateľ stavby však meškal s výstavbou fabriky. Na stredajšom (3. 12.) brífingu to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
„Nastalo tam omeškanie, čo sa týka výstavby celej produkčnej haly. Následne na to boli nútení posunúť aj plánovanú produktívnu prevádzku. Vzhľadom na tieto posuny upravovali aj náborový proces, čo sa týka zamestnancov,“ priblížila ministerka. Ako dodala, s vedením spoločnosti mala stretnutie v ostatných dňoch, ďalšie rokovanie je naplánované ešte pred Vianocami.
Spoločnosť Winkelmann je prvou firmou, ktorá sa usídlila v novovybudovanom štátnom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. Nemecký investor plánuje na juhu stredného Slovenska vyrábať zásobníky teplej vody, očakávaná výška investície predstavuje viac ako 110 miliónov eur. V Rimavskosobotskom okrese, ktorý patrí v rámci Slovenska dlhodobo k okresom s najvyššou nezamestnanosťou, by mala spoločnosť zamestnať približne 450 ľudí.
