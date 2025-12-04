  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 4.12.2025Meniny má Barbora, Barbara
Bratislava

Spoločnosť Meta začala v Austrálii odstraňovať účty osobám mladším ako 16 rokov

  • DNES - 7:21
  • Canberra
Spoločnosť Meta začala v Austrálii odstraňovať účty osobám mladším ako 16 rokov

Americký technologický gigant Meta vo štvrtok oznámil, že začal s odstraňovaním státisícov účtov austrálskych tínedžerov na svojich sociálnych sieťach Instagram, Facebook a Threads.

Robí tak na základe zákona, ktorý zakazuje vlastniť účty osobám mladším ako 16 rokov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Zákon nadobudne účinnosť 10. decembra a po online platformách ako Facebook, TikTok či YouTube vyžaduje, aby zablokovali účty maloletých používateľov do 16 rokov. Pokiaľ spoločnosti dovtedy neprijmú „primerané kroky“, budú čeliť pokute do výšky 49,5 milióna austrálskych dolárov.

Hoci usilovne pracujeme na tom, aby sme do 10. decembra odstránili všetkých používateľov, o ktorých vieme, že sú mladší ako 16 rokov, zosúlaďovanie so zákonom bude prebiehajúci a viacúrovňový proces,“ uviedol hovorca spoločnosti Meta s tým, že mladší užívatelia si budú môcť stiahnuť a uložiť ich online históriu.

Predtým, ako dovŕšite 16 rokov, vás budeme informovať, že čoskoro budete mať opäť prístup k týmto platformám a váš obsah bude obnovený presne tak, ako ste ho nechali,“ dodal hovorca.

Očakáva sa, že sa zákaz dotkne státisícov tínedžerov, pričom len samotný Instagram má v Austrálii približne 350,000 používateľov vo veku 13 až 15 rokov. Zákon zároveň udeľuje výnimku pre niektoré veľké platformy, napríklad pre Roblox, Pinterest alebo WhatsApp.

Meta uvádza, že zákon bude dodržiavať, no za overovanie veku používateľov by mali niesť zodpovednosť obchody s aplikáciami, nie samotné platformy. „Vláda by mala od obchodov s aplikáciami vyžadovať overovanie veku a získavanie súhlasu rodičov vždy, keď si tínedžeri mladší ako 16 rokov sťahujú aplikácie, čím sa eliminuje potreba, aby si tínedžeri overovali svoj vek viackrát v rôznych aplikáciách,“ uviedol hovorca Mety.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Rokovanie vyslancov v Moskve bolo pomerne dobré, Putin chce koniec vojny

Trump: Rokovanie vyslancov v Moskve bolo pomerne dobré, Putin chce koniec vojny

DNES - 7:02Zahraničné

Donald Trump v stredu vyhlásil, že po „pomerne dobrom“ rokovaní jeho vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je cesta k mieru na Ukrajine nejasná.

Valné zhromaždenie OSN vyzvalo Rusko vrátiť unesené ukrajinské deti

Valné zhromaždenie OSN vyzvalo Rusko vrátiť unesené ukrajinské deti

DNES - 6:53Zahraničné

Ukrajina tvrdí, že Rusko od začiatku vojny vo februári 2022 unieslo najmenej 20.000 ukrajinských detí.

Lekára v prípade smrti Matthewa Perryho odsúdili na dva a pol roku väzenia

Lekára v prípade smrti Matthewa Perryho odsúdili na dva a pol roku väzenia

DNES - 6:45Zahraničné

Prvého z lekárov, ktorí nelegálne dodávali ketamín hercovi Matthewovi Perrymu, v stredu federálny súd v americkej Kalifornii odsúdil na dva a pol roka väzenia.

Zelenskyj: Ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní v USA

Zelenskyj: Ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní v USA

DNES - 6:44Zahraničné

Zelenskyj tvrdí, že predchádzajúce rokovania medzi ukrajinskou a americkou delegáciou v Ženeve a na Floride napredujú celkom efektívne.

Vosveteit.sk
Masové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný textMasové skenovanie správ sa môže stať čoskoro realitou. Rada EÚ schválila kontroverzný text
DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/hDragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmírV Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovaťNajväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možnostíSamsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Toto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvekToto je nový špionážny plán Moskvy a nie je to vtip. Holuby s čipmi môžu obísť každý radar a dostať sa kamkoľvek
Máš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelovMáš básnické črevo? Potom ti AI pomôže postaviť jadrovú bombu: Verše sú nový spôsob, ako obísť bezpečnostné protokoly veľkých modelov
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobuČína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP