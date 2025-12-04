Spoločnosť Meta začala v Austrálii odstraňovať účty osobám mladším ako 16 rokov
- DNES - 7:21
- Canberra
Americký technologický gigant Meta vo štvrtok oznámil, že začal s odstraňovaním státisícov účtov austrálskych tínedžerov na svojich sociálnych sieťach Instagram, Facebook a Threads.
Robí tak na základe zákona, ktorý zakazuje vlastniť účty osobám mladším ako 16 rokov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Zákon nadobudne účinnosť 10. decembra a po online platformách ako Facebook, TikTok či YouTube vyžaduje, aby zablokovali účty maloletých používateľov do 16 rokov. Pokiaľ spoločnosti dovtedy neprijmú „primerané kroky“, budú čeliť pokute do výšky 49,5 milióna austrálskych dolárov.
„Hoci usilovne pracujeme na tom, aby sme do 10. decembra odstránili všetkých používateľov, o ktorých vieme, že sú mladší ako 16 rokov, zosúlaďovanie so zákonom bude prebiehajúci a viacúrovňový proces,“ uviedol hovorca spoločnosti Meta s tým, že mladší užívatelia si budú môcť stiahnuť a uložiť ich online históriu.
„Predtým, ako dovŕšite 16 rokov, vás budeme informovať, že čoskoro budete mať opäť prístup k týmto platformám a váš obsah bude obnovený presne tak, ako ste ho nechali,“ dodal hovorca.
Očakáva sa, že sa zákaz dotkne státisícov tínedžerov, pričom len samotný Instagram má v Austrálii približne 350,000 používateľov vo veku 13 až 15 rokov. Zákon zároveň udeľuje výnimku pre niektoré veľké platformy, napríklad pre Roblox, Pinterest alebo WhatsApp.
Meta uvádza, že zákon bude dodržiavať, no za overovanie veku používateľov by mali niesť zodpovednosť obchody s aplikáciami, nie samotné platformy. „Vláda by mala od obchodov s aplikáciami vyžadovať overovanie veku a získavanie súhlasu rodičov vždy, keď si tínedžeri mladší ako 16 rokov sťahujú aplikácie, čím sa eliminuje potreba, aby si tínedžeri overovali svoj vek viackrát v rôznych aplikáciách,“ uviedol hovorca Mety.
